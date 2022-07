Esta semana el país quedó conmocionado tras la repentina muerte del 'Rey del Despecho', Darío Gómez, a sus 71 años, quien falleció en la noche del martes 26 de julio en la ciudad de Medellín.

El artista, querido y reconocido en Colombia, pero especialmente en Antioquia, de donde era oriundo, ha sido homenajeado en el coliseo Yesid Santos del complejo deportivo del estadio Atanasio Girardort.



El cadáver del cantante fue vestido con un traje blanco, como lucía en sus presentaciones, y puesto en un ataúd con tapa transparente para que todos los asistentes a su cámara ardiente pudieran verlo.



Al coliseo han llegado desde la noche del miércoles allegados, familiares, colegas y miles de fanáticos del reconocido artista de música popular. Cantantes como Galy Galeano, Yeison Jiménez, Arelys Henao y Johnny Rivera han llegado hasta allí para despedir a Darío Gómez cantando.



Su cámara ardiente tendrá fin este sábado 30 de julio, cuando su cuerpo sea trasladado para las exequias al Parque Cementerio Campos de Paz a la 1:00 p. m.



¿Cómo fue su muerte?

Varias hipótesis se han manejado sobre la muerte del artista tras el comunicado de la Clínica Las Américas que señaló que Gómez llegó al centro médico sin signos vitales tras sufrir un colapso súbito en su hogar.



A pesar de las maniobras de resucitación que practicaron en la clínica, estas no tuvieron éxito y la muerte del cantante se declaró a las 7:31 p. m. de ese martes 26 de julio.



La historia ha llevado a creer que el artista sufrió un infarto, especialmente por las declaraciones de su hermano Nelson, quien concedió una entrevista al programa de televisión ‘Lo sé todo’ y reveló que Darío no estaba en las mejores condiciones de salud para seguir con el ritmo que le exigía su carrera musical.



El hombre destacó que había notado que su hermano no se encontraba bien y que hace dos meses debía realizarse un procedimiento quirúrgico a corazón abierto por una “arteria”.

Este es el parte médico de la Clínica Las Américas sobre la muerte de Darío Gómez. Foto: Clínica Las Américas

Hija de Darío reveló cómo murió su padre

A las 6:35 p. m. me llamó mi mamá y me dijo: ‘Regrésate, porque tu papá se acaba de caer FACEBOOK

Catalina Gómez es una de las hijas de Darío Gómez, quien heredó su talento y pasión para la música. Ella le contó a varios medios de comunicación durante la cámara ardiente de su padre cómo fue su fallecimiento.



Según su versión, ese martes 26 de julio, el cantante estaba feliz y tranquilo en su oficina, conversando con ella sobre varios proyectos musicales. Sin embargo, le manifestó que tenía un dolor en la espalda, por lo que ella le colocó un parche para aliviar la molestia.



Aproximadamente a las 6:25 p. m. Catalina salió de la oficina de su papá y se fue para su casa, ubicada a pocas cuadras, y solo unos minutos más tarde recibió una llamada de su madre alertándole sobre la salud de Darío.



Fue un infarto fulminante, mi padre no sufrió FACEBOOK

“A las 6:35 p. m. me llamó mi mamá y me dijo: ‘Regrésate, porque tu papá se acaba de caer”, reveló Catalina al canal de YouTube ‘Qué viva la música popular’, y añadió: “Esto pasó en la empresa y no como dicen en la prensa o en las redes que fue en la casa. No, era como su casa, pero fue en la oficina”.



Además, detalló que una cámara de seguridad instalada en la oficina del artista grabó sus últimos minutos de vida.



“Él se iba a ir para su casa finca, llegó al carro, lo abrió, pero cerró la puerta, como que se sintió mal y se devolvió, y cuando iba a subir las escaleras, en un pasillo se desplomó. Fue un infarto fulminante, mi padre no sufrió”, indicó Gómez.



