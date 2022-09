‘El rey del despecho’ falleció el pasado 26 de julio de manera inesperada en Medellín. El artista no solo ha sido extrañado por sus miles de fanáticos en el país, sino también por sus mascotas.



Darío Gómez solía presumir en redes sociales de sus perros Beethoven y Abril. Los caninos se volvieron virales luego de que acompañaron al cantante en su sepelio de hace unas semanas.



Los perritos no se separaron del cuerpo de Gómez y aún después de su muerte lo siguen recordando con cariño. Así quedó evidenciado en un video que fue compartido en la cuenta del artista.



En la grabación aparecen los dos en frente de un retrato del ‘rey del despecho’. Los animales reaccionaron con ladridos y sonidos mientras se acercaban a la imagen delante de ellos.



En la descripción que acompañaba la publicación, escribieron que los caninos extrañan a Darío Gómez y lo demuestran en cada una de sus acciones.



“Los animales son lo más agradecido de este mundo, tan indefensos, tan frágiles. Yo sé lo mucho que extrañan a su amo, ser maravilloso que los ama desde el cielo, y sé que él se da sus escapaditas para verlos y saludarlos”, decía el texto.



La muerte del cantante dejó un vacío, no solo para sus fanáticos y familiares sino también para sus perros. En redes, el cantante solía publicar fotos con ellos y hasta una vez aseguró que dormían juntos.

La nieta de Darío Gómez

Valentina Gómez publicó este mensaje en su cuenta de Instagram luego de la muerte de su abuelo. Foto: Instagram: @valentina__gomez1

Desde el fallecimiento de Gómez, han aparecido controversias entre algunos familiares del cantante. Sin embargo, en las últimas horas, su nieta Valentina Gómez le dedicó un sentido mensaje en sus redes sociales.



La joven conmemoró el primer aniversario de la muerte del ‘rey del despecho’ con un texto donde manifiesta su amor hacia su abuelo. La carta que conmovió a sus seguidores, habla de los momentos que les faltaron por compartir antes de que la muerte lo arrebatara.



“Una vez más, abuelito lindo, tan solo un mes de tu partida y todavía no lo creo. Siento que aquel día en el que me llamaron a decirme que ya no estabas fue ayer; te pienso cada día de mi vida, tus recuerdos viven en mi todo el tiempo, tus miradas alegres, tus sonrisas, así como en todas las fotos es que te recuerdo, así de feliz y satisfecho con la vida", expresó Daniela.



Valentina también se refirió a la falta que hace el cantante en la familia y el vacío del hogar. El fallecimiento habría tomado por sorpresa a los allegados que esperaban compartir más tiempo con Darío Gómez.

