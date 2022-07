No cesan las reacciones de sorpresa y tristeza sobre la muerte de uno de los más grandes ídolos colombianos de la música popular, Darío Gómez. Sin duda, sus allegados han sido los más golpeados por la noticia.



La repentina muerte del 'rey del despecho', en la noche de este martes 26 de julio en Medellín, ha generado un sinfín de muestras de cariño hacia el artista que ostentó una exitosa carrera musical de más de 40 años.

Darío Gómez recorrió el mundo con sus presentaciones musicales, en las cuales estuvo siempre acompañado de sus músicos, pero hubo uno en especial que estuvo a su lado durante 38 años, convirtiéndose en mucho más que su guitarrista: su fiel amigo.



(Lea también: Darío Gómez: así serán el funeral, los homenajes y el sepelio en Medellín).

¿Quién era 'Pistolita'?

Para mí Darío no era un patrón, era un amigo, un hermano FACEBOOK

TWITTER

Aníbal Ramírez, de 88 años y apodado 'Pistolita', fue su guitarrista durante casi cuatro décadas y, como se puede ver en un video, es uno de los más desconsolados con la muerte del artista antioqueño.



En una entrevista con Blu Radio, Ramírez contó cómo era su relación con el cantante y reveló que Gómez siempre creyó que sería el primero en morir y el guitarrista lo enterraría.



"Creo que termino aquí mi carrera musical. Él siempre me decía 'yo creo que usted me va a enterrar a mí'. Yo le decía: 'no, hombre, qué va'", dijo en la entrevista con el medio mencionado.



En medio de lágrimas y con dificultad para hablar por la emoción, 'Pistolita' habló sobre el cariño especial que el artista y él sentían por el otro: "Para mí Darío no era un patrón, era un amigo, un hermano. Él nos trataba a todos los músicos como si fuéramos de la familia, era un grupo muy unido. Él nos tenía mucho cariño a todos, pero creo que especialmente a mí. Yo era especial para él. Él mismo me lo decía".



En las redes sociales se ha hecho viral un video de 'Pistolita' llorando y secándose las lágrimas con un pañuelo. Visiblemente afectado, el guitarrista reaccionó de esa manera tras enterarse de la muerte de su amigo, con quien compartió tantas etapas personales y profesionales.

💔😭 Un gran maestro pistolita, muy carismático: pic.twitter.com/yJuKakTJx8 — CésarLR (@cesarecolo76) July 27, 2022

'Pistolita', compañero fiel de Darío Gómez

Son muchos los videos que Gómez compartió en sus redes sociales de conciertos y eventos sociales y en todos ellos se ve a 'Pistolita' a su lado tocando la guitarra. Además, se nota que es el mayor de los integrantes de la banda.



(Puede leer: Darío Gómez y el día en que accidentalmente mató a su papá: 'Se fue el tiro').

'Nadie es eterno', 'Entre Comillas', 'Mi Renuncia', 'La Tirana', 'Daniela' o 'Sobreviviré' son algunos de los temas más famosos del cantante que falleció a sus 71 años y que será despedido en el coliseo Iván de Bedout de Medellín, donde su cuerpo estará desde este miércoles hasta el viernes en cámara ardiente para que sus fanáticos se acerquen a despedirse.



TENDENCIAS EL TIEMPO

Más noticias