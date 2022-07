El cantante antioqueño Darío Gómez, conocido como ‘El Rey del Despecho’, falleció a sus 71 años en Medellín. De acuerdo con la Clínica Las Américas, el intérprete de ‘Nadie es eterno en el mundo’ ingresó a los servicios de urgencias en un estado de inconsciencia. Pese a que se realizaron maniobras de reanimación, murió sobre las 7: 31 p.m. de este martes.

Con una discografía de más de diez producciones, Gómez será recordado por ser uno de los mayores representantes de la música popular y de despecho en el país. Así lo han constatado colegas y amigos que hoy lo despiden.

Iván Duque, presidente de la República, resaltó la importancia del antioqueño. "Acompañamos con solidaridad a sus familiares y amigos, y les enviamos nuestro abrazo fraterno", dijo.

Lamentamos profundamente el fallecimiento del intérprete y compositor Darío Gómez, el 'Rey del Despecho'; uno de los más grandes exponentes de la música popular colombiana. Acompañamos con solidaridad a sus familiares y amigos, y les enviamos nuestro abrazo fraterno. — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) July 27, 2022

El Ministerio de Cultura lamentó el deceso. "Recordaremos por siempre sus interpretaciones y las letras que han acompañado a los colombianos generación tras generación", expresaron.

Lamentamos el fallecimiento de Darío Gómez, el 'Rey del Despecho '. Reconocido cantante y compositor colombiano de música popular. Recordaremos por siempre sus interpretaciones y las letras que han acompañado a los colombianos generación tras generación. pic.twitter.com/HXz1LRiI0y — MinCultura Colombia (@mincultura) July 27, 2022

Luis Alberto Posada, también cantante, publicó una emotiva foto al lado de su gran amigo.



"Mi corazón hoy abraza tu memoria, compañero del alma", mencionó.

Facebook Twitter Linkedin

Adiós, Darío Gómez: así despiden al cantante de música popular. Foto: Redes sociales

La cantante Francy compartió un video al lado de su maestro. "El dolor que me invade en este momento es inexplicable.", señaló.



Además, agradeció haber podido ser parte del homenaje que un programa de televisión le brindó a Gómez por sus 30 años de carrera.



"Gracias maestro por su legado, apoyo, incondicionalidad, por creer en mi y por la felicidad que me dio de poder compartir con usted la ultima vez", expresó.

Arelys Henao, conocida como 'La Reina de la Música Popular', cambió las fotos de perfil de sus redes por un lazo negro para expresar su luto.



"Tengo mi corazón destrozado jamás pensé hacer esta publicación. La partida de mi mentor, mi amigo. No puedo describir lo que siento", aseguró a sus millones de seguidores de Instagram.

Giovanny Ayala subió un video a su cuenta de Instagram en el que se veía notablemente angustiado por no tener confirmación sobre la muerte de su colega. "Si es así, es una gran pérdida para la música popular".

Facebook Twitter Linkedin

Giovanny Ayala expresó su consternación sobre la muerte de Darío Gómez. Foto: Instagram

Al igual que Ayala, el Charrito Negro, cuyo nombre de pila es Johan Gabriel González, no podía creer la noticia. "No quiero ni pensarlo ni creerlo que se nos haya ido este ídolo. Me parecen mentiras", comentó.



El artista enfatizó en que se presentaría junto a Gómez este fin de semana en Bogotá, pero ahora no tiene palabras. "Que en paz descanse el Rey del Despecho", dijo.

El cantante paisa Jorge Andrés Alzate Ríos, conocido como Alzate, afirmó que su corazón y mente no aceptan este día. "Solo Dios sabe cuánto te quería mi cucho y el dolor que siento. Siempre quería escuchar tus consejos. Yo sé el cariño que me tenía. Fuiste y serás una leyenda. Dejaste una marca en mi vida por siempre. Vuela alto mi cucho hermoso", escribió.

Jhon Álex Castaño, otra de las figuras de la música popular, publicó una imagen con Gómez. "Gracias por ser el papá de la música popular colombiana. Siempre estarás haciendo parte de nuestra historia y nuestras vidas", sostuvo.

Jimmy Gutiérrez, artista también de despecho, pidió que Gómez sea recibido por Jesús "en el santo reino".



"Vivirá su alma y su música para siempre entre nosotros. Gracias, maestro por todo lo que nos enseñó", concluyó.

Lady Juliana, quien se denomina como 'La Diva de la Canción Popular', recalcó que era una lamentable pérdida.



"Crecer, escuchar tantas historias, la dulzura de sus palabras. Fue un regalo muy lindo conocerlo y compartir con él. No hay otro artista que yo conozca con el corazón, el ángel y el talento que lo caracterizaba", añadió.

Facebook Twitter Linkedin

Lady Juliana compartió la noticia en sus redes. Foto: Redes sociales

Luisito Muñoz, intérprete de 'No me hablen de ella', escribió: "Siempre le dije el verdadero papá de la música popular, qué tristeza, paz en su tumba".

La cantante pereirana Dora Libia les expresó su sentido pésame a los familiares del 'Rey del Despecho': "A doña Olga Lucia, a sus hijos y a su familia les envío un fuerte abrazo y que Dios les dé fortaleza para superar este dolor".

La actriz Adriana Botina, quien le dio vida al personaje 'Wendy Jiménez' en la telenovela 'Nadie es eterno en el mundo' que homenajeó a Gómez, interrumpió parte de su presentación musical para grabar un video.



"Estoy impactada. Tengo el corazón roto. Él es un caballero y ha dejado un gran legado para muchos. Que nunca se nos olvide quién ha sido y quién seguirá siendo Darío Gómez", afirmó.

Santiago Alarcón, actor, recordó los momentos en los que las canciones de Gómez lo acompañaron.



"La cantidad de guaros que me tomé cantando sus canciones. Buen viaje, Darío Gómez", señaló.

🎶Nadie es eterno en el mundo🎶

La cantidad de guaros que me tomé cantando sus canciones.

Buen Viaje Darío Gómez

Q.E.P.D pic.twitter.com/OyBe3vNZvB — Santiago Alarcón U (@Santialarconu) July 27, 2022

El comediante Santiago Rendón expresó su tristeza a través de redes sociales: "El rey, el papá de los pollitos, el cantante más importante de la música popular en Colombia".

El rey, el papá de los pollitos, el cantante más importante de la música popular en Colombia.



DARÍO GÓMEZ ZAPATA.

MAESTRO DE MAESTROS.

Q.E.P.D pic.twitter.com/1X1JlQJPHV — Santiago Rendón (@santorendon) July 27, 2022

Andrés Julián, exalcalde de Rionegro, destacó el legado que deja el cantante: "Fue un símbolo de nuestra cultura, un icono para varias generaciones. Hoy nos quedan sus canciones, porque esas a diferencia de todos nosotros sí son eternas".

Darío Gómez fue un símbolo de nuestra cultura, un icono para varias generaciones. Hoy nos quedan sus canciones, porque esas a diferencia de todos nosotros sí son eternas.

Paz en su tumba y mis condolencias a sus familiares, amigos y seguidores. pic.twitter.com/XfSaGLnvzq — Andrés Julián (@AndresJRendonC) July 27, 2022

Alejandro Marín, periodista musical y director de la emisora 'La X', envió un mensaje reflexivo: "Se murió el papá de todos los que hoy se creen los más porque “popularizaron” la música popular y los hipsters que tocan la música del pasado haciéndola pasar “por respeto a la tradición”. RIP Darío Gómez".

Se murió el papá de todos los que hoy se creen los más porque “popularizaron” la música popular y los hipsters que tocan la música del pasado haciéndola pasar “por respeto a la tradición”. RIP Darío Gómez pic.twitter.com/Yi9VwnRh3w — Alejandro Marin (@themusicpimp) July 27, 2022

Diego Rueda, periodista deportivo, así mismo, mostró su desconcierto por el fallecimiento del artista. "Sus canciones quedarán para la eternidad", aseguró.

Profunda tristeza por el fallecimiento de El Rey del Despecho, Darío Gómez. Sus canciones quedarán para la eternidad — Diego Rueda (@diegonoticia) July 27, 2022

También puede leer:

- Darío Gómez: así vivía el 'rey del despecho'.

- Canciones para recordar a Darío Gómez, el 'Rey del despecho'.

- Álvaro Uribe se despide de Darío Gómez: 'Noche triste'.

Tendencias EL TIEMPO