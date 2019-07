Darío Gómez da su versión tras escándalo en aeropuerto de Pasto

Este fin de semana el cantante de música popular Darío Gómez protagonizó un escándalo en el aeropuerto de Pasto, luego de que funcionarios de Aviana no lo dejaron abordar un vuelo.



Según Silvio Gilberto Belalcázar, administrador de la oficina de la Aeronáutica Civil en esa terminal aérea, la decisión se tomó porque Gómez "estaba en alto estado de alicoramiento".



En algunos videos, quedaron registrados las airadas protestas del cantante, que luego fue llevado a una sala para que reposara y pudiera tomar su vuelo más adelante.

Gómez publicó un video en sus redes sociales en el que le explica su versión de los hechos. Según él, en modo alguno quiso omitir los protocolos establecidos para la seguridad de los aeropuertos del país.

"Como humano reaccioné ante la negativa de los funcionarios de no dejarme abordar el vuelo programado, mi agenda de trabajo no me lo permite por tener que cumplir con otros compromisos", añadió Gómez.

El cantante añadió que no es cierto que haya estado detenido. "Simplemente, ante el insuceso opté por retirarme del lugar de los acontecimientos", afirmó en su publicación.



Además, Gómez aseguró que tanto su vida pública, como su "actuar personal", siempre han estado lejos de estos hechos. "Solo me interesa llevar a los colombianos esparcimiento como cultor de la música popular colombiana", explicó al artista.



"A todos mis seguidores y a todos mis fans, les quiero mucho. Gracias", se despide Gómez en el video, en el que no hace referencia a su condición en el momento del 'check in', por la que finalmente no lo dejaron abordar el vuelo en la hora programada.

