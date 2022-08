Darío Gómez falleció el pasado 26 de julio en una clínica de Medellín tras sufrir un paro cardíaco. La muerte del ‘Rey del despecho’ tomó por sorpresa a todos sus seguidores y allegados.



Desde que se conoció el fallecimiento del antioqueño, los reflectores han estado sobre la familia Gómez. Los parientes del cantante han protagonizado varias polémicas en las últimas semanas.



Una de las controversias empezó luego de que Nelson Gómez, hermano de Darío, asegurara que el ‘Rey del despecho’ no cuidaba su salud por culpa de su hija, Catalina Gómez. Señaló que la joven no habría dejado que su papá se realizará una cirugía de corazón para evitar que dejara de trabajar.



Tras los comentarios, Catalina Gómez, hija del artista, habló sobre su relación con sus tíos paternos. En el programa de farándula ‘Lo sé todo’ reveló que no se llevarían bien.



La mujer lanzó fuertes declaraciones al asegurar que consideraba a los hermanos de su papá como unas personas “interesadas”. Incluso afirmó que no estuvieron pendientes de la muerte del artista.



“Él comentó algo muy fuerte y feo… Les quiero decir a él y a los que hablan que no nos afecta lo que dicen, Dios se encargará de juzgarlos. No se metan con los que ayudaron a mi papá”, expresó Catalina Gómez.



Añadió que los hermanos de Darío Gómez se estarían aprovechando de la fama del cantante y que en ocasiones, interpretan las canciones de él.



“No se puede usar el nombre de mi papá para crecer, el éxito no se gana plagiando a otra persona. Lo lamento por ellos… Hubo fans que estuvieron más pendientes de mi papá y con más amor que los mismos hermanos”, concluyó Catalina.

Catalina también se desempeñaba como la representante de su papá. Foto: Instagram: @catica1604

La respuesta de Hernán Gómez

En el mismo programa Hernán Gómez se defendió de los señalamientos y manifestó que su sobrina debería ser más humilde.



“Más respeto a la dinastía, nosotros no les estamos pidiendo plata, nos estamos ganando la plata con el sudor de la frente, por nuestras canciones y por las canciones de mi hermano. Catalina nos quitó a Darío hasta de la propia mamá de nosotros”, relató Hernán Gómez.



El hombre también reveló que por problemas familiares, Darío Gómez no tenía una relación cercana con su mamá. Según sus declaraciones, la esposa del artista lo habría alejado de su progenitora y en una ocasión, no la vio por más de dos años.

