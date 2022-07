La muerte repentina de Darío Gómez mantiene al mundo de la música popular en conmoción. El antioqueño falleció a sus 71 años luego de que sufrió un “colapso súbito en su hogar”, aseguró una clínica de Medellín en donde fue atendido para intentar salvarle la vida. Pese a los esfuerzos de los médicos, el artista no tenía signos vitales.

Su vida estuvo marcada por grandes éxitos y, por supuesto, de despecho. Para llegar a ser una de las figuras más reconocidas de la industria, el intérprete de ‘Nadie es eterno’ trabajó arduamente. Una discografía de más de treinta años son las evidencias de ello.



Sin embargo, antes de ser ‘El Rey del Despecho’, Gómez pasó por difíciles momentos que, de una u otra forma, forjaron su talante. Uno de los episodios más trágicos fue la muerte de su papá, Marco Aurelio Gómez.

Según su testimonio, el señor se fijó en otra mujer y, supuestamente, se llenó de pensamientos negativos contra su esposa. “Lo enyerbaron, sabemos quién le dio el maleficio. Se lo dieron tan concentrado que le dio por matar a mi mamá”, recordó el cantante en charla con el programa ‘Se Dice De Mí’, del canal ‘Caracol’.



Aunque Darío reconoció que el hombre era una buena persona, tras su ‘maleficio’ empezó a tener alucinaciones y a violentarnos por más de un año: “Decía que quería matarla y acabar con los hijos”.

Una noche en su pueblo -San Jerónimo, Antioquia-, cuando se disponían a dormir, el señor arribó furioso y la emprendió, de nuevo, contra su esposa. “Le dio unos planazos y unos puños. Se fue a tomar la escopeta para matarla y ahí nosotros reaccionamos”, comentó el antioqueño.



“Yo me le tiré, agarré la escopeta y salí corriendo con ella para tirarla. No sabía que estaba montada, llevaba la cacha por delante, pero el tubo estaba para atrás. Apreté sin saber que estaba montado, se fue el tiro y maté a mi papá”, añadió.



Sus hermanos gritaron y notaron que el señor Gómez yacía en el piso con graves heridas. No lograron contener el desespero y hasta el cantante pensó en quitarse la vida, según dijo.

“La autopsia dijo que él no habría durado más de dos meses (por sus problemas del corazón). Un maleficio tenía que ser”, sostuvo. “Mi mamá me decía ‘usted es inocente, tranquilo. Usted es un angelito que Dios puso en este problema’”.De acuerdo con lo que reveló, superó la situación porque sabía que tenía la conciencia tranquila.

“Nosotros no tenemos rencor así digan que en una tragedia familiar él mató a mi papá. Jamás le reprochamos eso; lo queremos y respetamos”, señaló en su momento Nelson, uno de sus hermanos, en charla con la ‘Revista Elenco’, años atrás.

