Este 26 de julio el 'Rey del despecho' cumplió un año de fallecido, varios de sus fans y familiares han recordado la vida y la música de Darío Gómez, quien fue uno de los artistas más importantes en Colombia del género popular. Sin embargo, su fama también hizo que su música fuera escuchada por narcotraficantes, quienes lo buscaban para conciertos privados.

'Nadie Es Eterno' es una de sus canciones más conocidas, esta no solo trascendió la cultura popular, sino que también se convirtió un himno en las cantinas y en los velorios. Cuando falleció Pablo Escobar, el capo del Cartel de Medellín, quien murió el 2 diciembre de 1993, un poderoso narco lo contrato para darle el último adiós a Escobar.



Se trata de Hélmer 'Pacho' Herrera, el cuarto al mando del Cartel de Cali. En ese año, él disputaba el negocio del narcotráfico con el grupo que dirigía Escobar. Por esa razón, cuando se supo la noticia de su fallecimiento, Herrera contrato a Darío Gómez para despedirlo y celebrar que ya no estaba.



(No deje de leer: Se cumple un año de la muerte de Darío Gómez: así le rinden tributo al Rey del Despecho).



“El día que mataron a Pablo Escobar, al otro día me llamó él (Herrera) y me dijo: ‘Quiero que me cante, ¿ya usted sabe a quién le va a cantar?’, y yo le dije: ‘A usted, Don Pacho’, entonces me dijo: ‘No, ¿pero usted sabe a quién le vamos a cantar?’, y yo le dije: ‘¿A quién?’, ‘pues a Pablo Escobar que lo mataron ayer’”, contó el cante en el programa 'Se dice de mí' del Canal Caracol.

Asimismo, reveló que él solo quería que le cantara una canción en específico: “Me va a cantar diez veces ‘Nadie Es Eterno’ y listo, entonces yo la canté diez veces y ya después canté otras canciones”, relató Gómez.



El artista también aclaró que en ningún momento compartió con Pablo Escobar y si él llegó a estar en una de sus presentaciones, "no lo vio". Sin embargo, sí tuvo conciertos para otros capos y mafiosos.



(Le puede interesar: Una canción de Darío Gómez inspiró una novela colombiana, incluso actuó en ella).



“A un señor ‘don Diego’, a un señor ‘Arcangel’ de Cartago, a Nelson Urrego, casi que a todos los capos del Valle”, confesó en vida el artista, quien también reveló que los hermanos Rodríguez Orejuela, los fundadores del Cartel de Cali, también eran sus fans.

Durante su entrevista, también reveló que a 'Pacho' Herrera le gustaba la canción 'Lo que va a ser para uno', y esta se la pedía cantar 3 o 4 veces seguidas cuando lo contrataba.



Incluso, en una ocasión le ofreció como regalo de Navidad un Ferrari, pero él lo rechazó. “Fue uno de los señores más respetuosos conmigo. Le decía a toda su gente ‘me tienen que proteger mucho a Darío, primero que todo, y segundo me lo tienen que tener entre los número uno’”, concluyó.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

