Darío Gómez: así suena su canción ‘Eres todo en mi vida’ en inglés

Darío Gómez, o más conocido como el 'Rey del despecho', fue uno de los cantantes de música popular más importantes de Colombia. Aunque ya paso un tiempo desde su fallecimiento, el cantautor suele ser muy recordado por sus fans, quienes siguen escuchando todas sus canciones.

Sus sencillos fueron muy populares en el país y algunas personas llevaron sus letras a otros géneros, como lo hizo el cantante de salsa Tito Rojas con la canción 'Nadie es eterno'.



Recientemente, en las redes sociales, se ha vuelto tendencia que los internautas han covers de sus temas, incluso, hay personas que van más allá y deciden traducir sus canciones para que en diferentes partes del mundo las puedan entender.



Esto hizo el usuario de TikTok @overvasquezjumalano, quien tradujo uno de la canciones más sonadas de 'El rey del despecho', 'Eres todo en mi vida', la cual pertenece al disco 'Nuestro ídolo' de 1989.

Este peculiar cover se ha vuelto un éxito en la plataforma de china y hasta el momento ha acumulado más de 2 millones de reproducciones y miles comentarios de los seguidores del cantante.



"Yo cuando la profe me dice que escuche canciones en inglés"; "Yo después de ser A2 en duolingo"; "En inglés y todo y me dio de esa sed peligrosa"; "Para los que nos gusta el inglés y la música de Darío Gómez"; "Da como sed bilingüe", son algunos de los mensajes más destacados.



Over Vásquez, quien en la plataforma se reconoce como músico y cantante, también ha cantado en inglés otros temas como: 'Nadie es eterno en el mundo' y 'Me atrapaste'. Varios usuarios de TikTok han animado a Vásquez para que continúe haciendo este contenido, pues quieren practicar este idioma.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

