El ‘rey del despecho’ falleció el 26 de julio pasadas las siete de la noche en una clínica de Medellín. Desde entonces los homenajes y reconocimientos no han parado en todo el país.



Las reacciones a la muerte de uno de los artistas más importantes de Colombia no se han hecho esperar. Otros cantantes han lamentado la partida de Gómez y se han unido al duelo de sus fanáticos.



(Siga leyendo: Hermano de Darío Gómez dice que él no se operó del corazón por seguir trabajando).

El imitador de Darío Gómez no se quedó atrás y se pronunció en redes sociales sobre el tema. El hombre estuvo en el programa ‘Yo me llamo’ en su versión de 2011 donde interpretó al exponente de música popular.



Desde entonces ha seguido realizando presentaciones y eventos cantando las canciones del ‘rey del despecho’. En su cuenta de Instagram, donde tiene más de mil seguidores, suele publicar información de sus conciertos.



En esta misma red le dedicó un mensaje a su ídolo. Subió una fotografía de Gómez con la descripción “Vivirá por siempre en nuestros corazones”.



"Lamento mucho tu perdida. Mis más profundas condolencias. Mis pensamientos y oraciones están contigo y con tu familia en este difícil momento", escribió el imitador.



En otro video el hombre se mostró emocionado y dedicó unas palabras en honor al artista fallecido. Según lo que dijo, la noticia le llegó gracias al hermano de Gómez.



"Estoy consternado por la pérdida irreparable de este icono de la músico popular. Nos tomó por sorpresa a todos. anoche me entero por su hermano William que me cuenta que se fue Darío”, relató.



(Le recomendamos: Darío Gómez: el emotivo canto de 'Nadie es eterno' de los hinchas en El Campín).

El fallecimiento

La muerte del artista tomó por sorpresa a todos sus fanáticos en el país. Gómez llegó sin signos vitales a la Clínica de Las Américas. De acuerdo con el comunicado publicado por el centro médico, lo intentaron reanimar pero finalmente declararon el fallecimiento a las 7:31 de la noche.



"Hoy, 26 de julio de 2022, ingresó al servicio de emergencias el señor Darío de Jesús Gómez Zapata en estado de inconsciencia luego de haber sufrido un colapso súbito en su hogar. El paciente ingresó sin signos vitales y fue llevado a la sala de reanimación en donde se le realizaron maniobras avanzadas de resucitación cardio-pulmonar sin que dieran resultados", expresó el texto.



Aunque la causa de muerte no ha sido informada al público, algunos allegados al cantante aseguran que se habría tratado de un infarto. El cuerpo será velado en el coliseo de voleibol Yesid Santos, ubicado en la Unidad Deportiva Atanasio Girardot, hasta el sábado 30 de julio a las 11:00 am.

Más noticias

Darío Gómez: ¿cómo nació el apodo del ‘Rey del despecho’?

El homenaje a Darío Gómez; Medellín despide al rey del despecho

Darío Gómez: ¿de qué murió el 'El Rey del Despecho'? Esto es lo que se sabe

Darío Gómez: tres días de duelo por el 'rey del despecho'

Darío Gómez, el último trago del 'rey del despecho'

Tendencias EL TIEMPO