La actriz y cantante mexicana Danna Paola ha tenido varias complicaciones para llevar a cabo su gira de conciertos más reciente, 'Xt4s1s Tour'. Hace precisamente una semana rompió en llanto durante un video en vivo que publicó en sus redes sociales en el que explicaba a sus fans que tenía que posponer el tour.



Según dijo en su momento, su equipo “quedó mal” con la entrega a tiempo de ciertas cosas de la producción.

“Me hizo concientizar que los sueños no se cumplen solos, ni pasan de la noche a la mañana. Empezó como una idea creativa y se volvió algo gigante”, fueron sus palabras.



El show, que está contado en tres actos en los que Danna narra lo que ella ha vivido todos estos años con su música, se logró. Aun así, no paran los contratiempos. Este viernes sufrió un accidente en el escenario.

Danna Paola inició el concierto con su canción 'Mía' y continuó con 'Valientes' y 'Mala fama'. La primera sorpresa de la noche fue 'Noche de sexo', de Wisin y Yandel, que causó conmoción en sus fans, ya que es un clásico del reguetón.



Para cuando la actriz de 'Élite' entonó 'El Triste', de José José, sus seguidores ya estaban totalmente inmersos en el show.



Ella siempre se ha declarado amante de las baladas clásicas de los cantantes mexicanos, tanto que incluso grabó una canción a dueto con Juan Gabriel de manera póstuma. La canción fue dada a conocer al público en los últimos días.

Pero, en algún momento del concierto, y fuera del ojo del público, terminó con la cabeza golpeada y la ceja cortada. El herida tuvo cierto nivel de gravedad, ya que tuvo que detener el show por unos minutos.

Luego de ser atendida por un médico, la artista regresó al escenario para continuar el show con la cabeza vendada.

"Me abrí la ceja, literal, no es broma. No sé si los de primera fila vieron. Estoy bien, se los juro. Cuando yo me hice hacia atrás, creo que me pegué con mi rodilla o algo así y se me empezó a inflamar el ojo. Dejé de ver y yo seguí", explicó en medio de la presentación.

"Después de todo lo que ha pasado para llegar a esta noche... Después de todo, no pienso dejar este escenario hasta que termine", concluyó.



Finalmente, cuando ya se encontraba en el camerino, mostró que tenía un chichón del tamaño de una pelota de ping pong en la frente. Eso sí, agradeció la disposición del público y dijo que valió la pena porque fue todo un éxito.

*Con información de El Universal (México) / GDA