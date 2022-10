Hace unas semanas Danna Paola estrenó su último sencillo llamado ‘Éxtasis’, una canción que ha tenido gran acogida entre los fanáticos. La mexicana se desempeña como actriz y también tiene una carrera como solista.



Ahora, para honrar al nombre de la melodía, quiso vivir una nueva hazaña. A pesar de su miedo a las alturas, Danna Paola aceptó la invitación de Juanpa Zurita a lanzarse en paracaídas desde un avión. El popular creador de contenido tiene una sección conocida como ‘JuanParacaidas’ donde lleva a diferentes celebridades a tirarse junto a él.



(Siga leyendo: 'Ahorcó a un niño y golpeó al otro': Angelina Jolie contó por qué se separó).

Facebook Twitter Linkedin

La mujer decidió tomar el riesgo tras el estreno de su última canción. Foto: Instagram: @dannapaola

En sus cuentas de Instagram, los dos publicaron videos del hecho. Danna Paola estuvo acompañada de su novio Alex Hoyer y Zurita de su pareja, la actriz Macarena Achaga. Sin embargo, el par se quedó en el suelo esperando el aterrizaje de los otros.



“Se vivió tremendo ÉXTASIS por los cielos, baby”, escribió Zurita en una publicación de Instagram, en referencia a la canción de la artista.



Al inicio de la grabación, que fue compartida en YouTube, Danna Paola se mostró asustada ante la posibilidad de que pasara algún accidente en medio de la caída. Su novio y Zurita, bromearon con la idea de que la cantante no sobreviviera.



(También: María Manotas reveló por qué se separó de Alejandro Riaño).



La mexicana hizo evidente su disgusto ante los chistes, pero aprovechó el momento para relajarse. Por su parte, Zurita le manifestó a su novia que si el aterrizaje salía mal, se mudarían a Japón para esconderse de los señalamientos.



“Vamos a arriesgar su vida para el entretenimiento de ustedes”, advirtió Zurita a sus seguidores.

¿Cómo fue el lanzamiento?

Los famosos se embarcaron en la aventura con el traje de protección necesario y acompañados por un instructor. El lugar escogido fue Cuautla, en Morelos, México.



Antes de tirarse, Danna Paola lanzó fuertes improperios y mostró su miedo. La mujer aseguró que hace unos meses no se habría atrevido a realizar el reto, pero que ya se sentía capaz. El primero en tocar el suelo fue Zurita, seguido por la cantante.



(Más: Greeicy Rendón y Mike Bahía comparten simpática foto de la cara de su hijo).



Según lo que dijo el guía, la artista realizó un buen aterrizaje para ser su primera vez. Sin embargo, apenas llegó a tierra firme expresó que se sentía mareada y nauseabunda por culpa del susto. Inmediatamente, le entregaron una gaseosa para recuperar su nivel de azúcar.



A pesar de que las cámaras la mostraron bien cuando se reencontró con su pareja, la famosa admitió después que el lanzamiento afectó su salud. Minutos más tarde, mientras no grababan, habría vomitado.



“De veras, no tienen ni idea del nivel de estrés y ansiedad que estamos manejando todos en este tour. Es demasiada información, pero me aventé del paracaídas junto a Juanpa y vomité, pero cuando ustedes ya no vieron. Me puse muy mal después de ese salto, pero fue un éxtasis total y no puedo creer que lo logré“, reveló Danna Paola.



Finalmente los famosos abrazaron a sus novios y estuvieron todo el día en una cita doble. Según la cantante, el momento le sirvió para quitarse el estrés y superar algunos de sus miedos más profundos.

Más noticias

Kimberly Reyes habló de su supuesto romance con James Rodríguez

Angelina Jolie y Brad Pitt: ¿a qué se dedican sus hijos?

Mujer gastó fortuna para enviar a su esposo al Mundial y salir con su amante

The Beatles: publican video inédito de su única gira por Japón en 1966

Tendencias EL TIEMPO