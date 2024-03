Danna Paola se disculpa por promover el acoso cibernético en X: 'Cometí un error'

La cantante Danna Paola emitió una disculpa pública a través de su cuenta en X, antes conocido como Twitter, por haber involuntariamente fomentado una ola de acoso cibernético contra una usuaria de la plataforma.

Este incidente se originó tras los esfuerzos de la artista por adquirir el nombre de usuario @danna, lo que desencadenó una reacción negativa por parte de sus seguidores hacia la actual poseedora de dicho 'username'.

El conflicto comenzó cuando Danna Paola, conocida por éxitos como 'Mala Fama', expresó su deseo de cambiar su nombre artístico simplemente a Danna, un movimiento que sorprendió a muchos dado que ha sido reconocida por su nombre completo a lo largo de su carrera de más de dos décadas.

A través de un mensaje en su canal de WhatsApp, donde compartió varios audios, la artista explicó su intención de obtener el nombre de usuario en cuestión, ocupado por "una señora".

En sus palabras, Paola sugería crear un "complot" para convencer a la usuaria de cederle el nombre, una acción que lamentablemente condujo a un acoso dirigido hacia la poseedora del 'username'.

“Entonces tenemos que hacer un plan, algo tenemos que lograr y me tiene que ayudar porque la señora no quiere. Yo digo que hagamos un complot, sí, que nos los regale, es que sí, es mi nombre, y la señora pues su Twitter. Necesito que armemos un plan porque no lo estamos logrando”, se le escucha decir a Danna en uno de los audios que se viralizaron en redes.

La situación escaló rápidamente cuando la usuaria @danna reportó haber sido víctima de amenazas y ataques por parte de varios cibernautas, quienes demandaban que ella renunciara al nombre de usuario a favor de la cantante. Esta secuencia de eventos llevó a una amplia crítica hacia Danna Paola, señalándola por incitar al acoso cibernético contra otra mujer.

Danna Paola pidió perdón

En su mensaje de disculpa, Danna Paola reconoció su error y extendió una sincera disculpa hacia la afectada, asegurando que la experiencia le ha servido para reflexionar sobre la importancia de la conciencia y el cuidado en sus acciones en línea.

"Cometí un error y lamento profundamente la situación de X. Cuando les pedí ayuda para conseguir el nombre @Danna en X/Twitter, no anticipé ni fue mi intención lo que llegó a pasar", afirmó la cantante.

Con un llamado a construir un ambiente de empatía y respeto, Danna Paola expresa su compromiso de aprender de sus errores y de fomentar una comunidad en línea más considerada y consciente. "Seguiré construyendo un ambiente de empatía y respeto, y les pido a todos que hagan lo mismo", concluyó, mostrando su determinación por avanzar de manera positiva tras este incidente.

Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en información de El Universal (GDA), y contó con la revisión de la periodista y un editor.