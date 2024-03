Danna Paola enfrenta pausa en su carrera por delicada situación de salud; esto dijo

Pese a un exitoso año, Danna Paola, reconocida cantante y actriz mexicana, ha generado preocupación entre sus seguidores al revelar su actual situación de salud.



Tras una exitosa gira 'Danna Live' y su reciente reconocimiento como una de las artistas más influyentes de México, la joven se encuentra en reposo debido a una delicada enfermedad pulmonar.

En las últimas horas, Danna Paola compartió una fotografía en sus redes sociales que la muestra en cama, conectada a una mascarilla de oxígeno.



En su mensaje, la artista explicó que se encuentra lidiando con una combinación de influenza y bronquitis, lo que la ha llevado a tomar la difícil decisión de hacer una pausa en su carrera para centrarse en su recuperación.

Aunque no detalló cómo contrajo la enfermedad, la artista describió días difíciles con fuertes malestares, especialmente dolorosas crisis de tos que afectan su respiración y le generan intensos dolores en el pecho. En sus propias palabras, "Me duele vivir, respirar, caminar, soy una orquesta entre tanta tos y llantos".



Danna Paola también reflexionó sobre la importancia de la salud, destacando que este episodio le ha permitido revalorizar aspectos esenciales de la vida. "Todo esto me está sirviendo mucho para reanalizar y revalorar lo importante que es la salud; sin ella no hay nada, no somos NADA", expresó.



A pesar de los desafíos de su enfermedad, la artista agradeció el apoyo de su novio, su familia y sus fans, destacando que la ilusión por los proyectos futuros la ha mantenido mentalmente motivada.



Sin embargo, no se pronunció sobre sus próximas presentaciones, y la participación de Danna Paola en el festival 'Bésame mucho' el 2 de marzo podría estar en riesgo, ya que aún se desconoce la duración de su proceso de recuperación.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial basada en información de El Universal de México (GDA) y contó con la revisión de una periodista y un editor.