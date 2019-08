Danna García presenta en exclusiva a su familia en ¡HOLA! COLOMBIA

Es increíble reconocerlo, pero Danna partió de Colombia hace más de 18 años y, aunque ha regresado en algunas ocasiones por temas laborales, su vida ha transcurrido entre Miami, Madrid, Nueva York y Ciudad de México, donde reside actualmente.

Su última producción nacional fue ‘Bella Calamidades’; sin embargo, ella continúa más vigente que nunca, su carrera profesional sigue en ascenso, y hoy por hoy, es una de las actrices colombianas más destacadas en el exterior.



Está más linda que nunca; su cara angelical, su dulzura y sencillez siguen intactas, pero lo que sí se transformó fue su universo: pasó de ser una mujer nómada y solitaria, como ella misma lo dice, a celebrar su mayor triunfo: tener una familia consolidada junto al destacado escritor y periodista español Iván González, autor de varias novelas como ‘Música de un naufragio’ y ‘Abrazar un zapato vacío’, entre otras, y convertirse en mamá de Dante, un sueño que tenía hace muchos años y pudo hacer realidad hace dos.



Hoy, ellos hacen su posado más especial y nos regalan un exclusivo reportaje en el que nos desvelan cómo fueron sus inicios, su papel como padres, sus sueños y su futuro. Foto: ¡HOLA! COLOMBIA

—¿Cómo te conociste con Iván?



—Yo estudiaba en la Escuela Corazza en Madrid y fui a un centro cultural a ver unas obras de teatro, de la academia. Él estaba ahí, me vio y me invitó a salir… Y lo hizo de la manera más linda del mundo, porque ya me habían invitado a salir en varias oportunidades, pero nunca como él. Iván marcó nuestro destino.



—¿Y cuál fue esa manera tan especial que te dejó flechada?



—Se me acercó y me dijo que me quería invitar a un recital de poemas, ahí me mató porque me encantan los poemas. Además, pensé, ¿a quién se le ocurre hacer esta primera invitación? (risas)



—¿Qué fue lo más especial de esa primera cita?



—Iván no ve televisión; a veces, las noticias, pero es un intelectual, entonces no sabía nada de mí realmente. Sentí que era la primera vez en mi vida que estaba con alguien de cero, que no tenía una idea preconcebida sobre mí, y nos enamoramos, esto de verdad fue un gran factor para que fuera mi pareja, porque siempre busqué a alguien que me conociera como persona, con cualidades, virtudes y defectos.



—¿Qué vino después?



—Tuvimos que adaptarnos a estar separados. Yo debía viajar entre Estados Unidos, México y Madrid. Al mes y medio de estar saliendo me propuso matrimonio por primera vez, y mi respuesta fue no. Después, a los seis meses, lo volvió a intentar, y le dije que debíamos esperar un poco más. Él dice que han sido tres veces, pero yo no recuerdo sino dos. (risas). Dime, ¿qué hombre después de proponerte matrimonio y recibir un ‘no’ sigue saliendo con la persona? A él, Iván, eso lo convierte en un ser muy especial.

El instinto maternal siempre había tocado la puerta en la vida de Danna. Foto: ¡HOLA! COLOMBIA

—Pero y entonces, ¿cuándo llegará el sí?



—Él siempre ha tenido el sí (risas)… La verdad, decidimos convertirnos primero en padres y luego ver la posibilidad de casarnos. Ahora estamos comprometidos y no necesitamos más; somos papás, tenemos un hogar. Seguramente, algún día lo haremos, pero por el momento seguimos sin fecha.

Un hijo anhelado

El instinto maternal siempre había tocado la puerta en la vida de Danna. Sus amigas más cercanas le decían que no se quedara sin la oportunidad de ser madre, y, aunque esto se convirtió en un sueño, ella esperó hasta encontrar el momento y la persona adecuada para cumplirlo.



—¿Cómo fue el proceso de convertirte en mamá?



—Fue un embarazo muy deseado. Cuando Iván y yo llevábamos algo más de cuatro años juntos, tomamos la decisión de ser padres; en ese momento, el doctor nos dijo que lo intentáramos un año y si no sucedía nada, haríamos inseminación. Lo sorprendente es que no tuvimos que esperar un año, quedé embarazada inmediatamente, casi que una o dos semanas después.



—¿Eso les cambió muy rápido los planes?



—Muy poco, la verdad; lo único es que yo entraba a trabajar a una novela en la que debía hacer escenas sobre caballos, era con montañas, en fin... Y, aunque el productor me quiso ayudar, yo estaba aterrada y al final decidieron volver a hacer un ‘casting’.



—¿Cómo viviste tu embarazo?



—Fue hermoso, no me dio nada. Viajé mucho, trabajé casi que hasta los siete meses. Estuve en Italia, España, Colombia, en varias ciudades de Estados Unidos, y lo mejor de todo es que nunca más me volví a sentir sola y eso era algo que le faltaba a mi vida. He sido nómada, viajera y estuve mucho tiempo sola, y por primera vez no me sentí sola y creo que nunca más lo voy a volver a estarlo.



—¿Qué es lo que más recuerdas de ese 8 de julio de 2017, día en que nació Dante?



—Ese día no sabía lo que estaba pasando, yo me subí 23 kilos, tenía un peso descomunal y solo cuando íbamos camino a la clínica, sentí contracciones. Pero lo más lindo de todo es que Dante convocó a muchas personas. Yo había decidido quedarme en Miami para estar con mi familia los últimos meses de mi embarazo y hasta allí viajaron amigas mías de México, mi hermana de Los Ángeles, mis suegros de España, todo mundo voló. Nuestro hijo fue recibido con amor e ilusión.

Danna y su hijo, Dante. Foto: ¡HOLA! COLOMBIA

—¿Cómo lo describes?



—Es un niño carismático, tiene una sonrisa que derrite. Me llama la atención que las personas en la calle se acercan para verlo, es como si tuviera un imán. También tiene una personalidad muy parecida a la de su padre, manifiesta lo que quiere y tiene mucha fuerza física. No es meloso, no le gustan en cantidad los besos y abrazos, algo muy español, pero lo que sí le gusta es la música, canta y baila demasiado y eso es muy de nosotros, de nuestro país. Tiene esa alegría y picardía colombiana.



— ¿Él ya conoce Colombia?



No y es algo que debo hacer pronto, pues mi papá está mayor y es difícil que salga del país, por eso quiero llevarlo para que esté con él y, además, para que conozca de mis sabores, de mi cultura, paisajes y que empiece a amar al país tanto como yo.

Con ganas de todo

Después del nacimiento de Dante, Danna y su familia se radicaron en México por compromisos laborales de ella en este país. Ahora están pensando, en un futuro no muy lejano, instalarse en Madrid, la ciudad de Iván y donde vive actualmente Claudia, hermana de Danna, con su esposo e hijos también.



—¿Ves este cambio de país muy pronto?



Sí, es un paso lógico que seguramente vamos a dar muy pronto por muchas razones familiares y laborales. Iván tiene que regresar y continuar con su carrera como escritor. Allá, también yo tengo familia, mientras que en México no. Afortunadamente ahora las producciones son muy cortas y yo me puedo mover fácilmente de un país a otro.



—¿Qué piensa Iván de tu trabajo?



—Me apoya mucho, me respeta como artista y me empuja a seguir estudiando y proyectándome. Esto ha sido clave en nuestra relación y esa armonía y entendimiento son las que se necesitan en un matrimonio. Antes que nada, nosotros somos amigos y así será siempre.



—¿Cómo te ves en unos años?



—Siento que tengo más cosas por hacer, quiero seguir siendo actriz, pero también quiero dirigir y producir. Soy administradora de empresas y espero tener una compañía para generar nuevos contenidos. También administro cosas de la familia de Iván y mía, y me gustaría tener mi propia fundación.

Danna García en la portada de ¡HOLA! COLOMBIA. Foto: ¡HOLA! COLOMBIA

Texto: Ángela Landínez

Fotos: II Retallack

Maquillaje: Hugo Quiñones

Styling: Ben JAMES ADAMS

Realización: Paula Sanmiguel

Coordinación: ELMIS REYES

Locación: Hotel St Regis Ciudad de México

¡HOLA! COLOMBIA