Por tercera vez, la actriz Danna García dio positivo para coronavirus

A finales de abril, la actriz Danna García informó, en sus redes sociales, que se había hecho una tercera prueba de coronavirus, tras dos en las que el resultado había sido positivo.



En ese momento, la colombiana comentó que el nuevo examen había dado negativo, por lo que se sentía contenta.



Eso sí, aclaró que todavía debía hacerse otra prueba para confirmar que ya no tiene el virus. “Le vamos a ganar”, afirmó en ese momento.



Pues bien, el nuevo resultado le llegó a García y las noticias, desafortunadamente para ella, no son buenas: volvió a dar positivo.



"Soy nuevamente positiva para coronavirus. Estoy sin palabras. Gracias a todos por el apoyo", contó en su cuenta de Instagram, en la tarde de este miércoles 13 de mayo.



La pandemia que vive el mundo ha sido especialmente difícil para García. En marzo y mediados de abril, se hizo sus primeras pruebas y en ambas el resultado fue que estaba contagiada.



A esto se le suma la discriminación de la que fue víctima, según dijo, por parte de los vecinos del edificio en el que ha estado aislada.



La denuncia la hizo el 25 de abril pasado, cuando se realizó la prueba que le salió negativa.

"A ella no le suban la comida, a ella que no le suban el mercado que pida, ella no puede usar ningún área común", narró en ese momento sobre cómo se estarían comportando con ella.



El martes 12, un día antes de hacer público su nuevo positivo, García le contó a 'Univisón' que hace dos meses no ve a su hijo Dante, de 2 años, y que, “cuando a mí me dio la primera vez, alcancé a hablar con mi familia y dar instrucciones de lo que quería que hicieran con mi pequeño, cuál era mi voluntad”.



Según agregó, el virus lo adquirió durante un viaje a España, donde estuvo visitando a su familia. Su primer diagnóstico fue tras llegar a México, donde reside.

García es recordada por participar en diferentes producciones como 'Pasión de gavilanes', 'Bella calamidades', 'Lo que callamos las mujeres' y en producciones mexicanas como 'Por amar sin ley' y 'El señor de los cielos'.



