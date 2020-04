La tercera fue la vencida: Danna García da negativo para coronavirus

En su cuenta oficial de Instagram, la actriz colombiana Danna García le contó al mundo que su última prueba de coronavirus, realizada el pasado sábado 25 de abril, había dado negativa.



“Mi prueba de covid de esta semana salió negativa”, contó la artista en las historias de la red social, junto con el mensaje ‘Fe sobre miedo’ y con un fragmento de la canción ‘Gracias’, de Alex Sirvent.

La buena noticia para la colombiana llega después de dos pruebas, realizadas en marzo y mediados de abril, que dieron positivo para el contagio del virus, y tras denuncias de discriminación de sus vecinos.



Según aseguró García en una transmisión que hizo el domingo 26 de abril, sus vecinos decidieron que ella no podía usar el ascensor del edificio en el que pasa el aislamiento y tampoco las zonas comunes.

"A ella no le suban la comida, a ella que no le suban el mercado que pida, ella no puede usar ningún área común", narró en su publicación, sobre cómo se estarían comportando con ella.



Eso sí, prefiere no cantar victoria completa y, este miércoles, aclaró que todavía debe hacerse otra prueba para confirmar que ya no tiene el coronavirus. “Le vamos a ganar”, cerró.



Hace un mes y medio que García está aislada y no ha podido tener acercamientos con su pareja y con su hijo, Dante.



La colombiana es recordada por participar en diferentes producciones como 'Pasión de gavilanes', 'Bella calamidades', 'Lo que callamos las mujeres' y en producciones mexicanas como 'Por amar sin ley' y 'El señor de los cielos'.

