Daniella Donado está embarazada por tercera vez y ya lo anunció a sus seguidores y admiradores. La barranquillera tendrá su segundo hijo con su esposo Virgilio Torres.



Con su nueva gestación, Donado está viviendo algunos cambios en su cuerpo que no había tenido antes. En redes sociales contó su batalla con una fuerte enfermedad, que no tiene cura.



La famosa estaría viviendo un caso grave de dermatitis seborreica, que ha intentado tratar con medicamentos. La parte de su piel que se ha llevado la peor parte ha sido la cara.



En su cuenta de Instagram se abrió con sus seguidores y con su característico estilo, les explicó lo que le estaba sucediendo. Según la famosa, en los últimos días ha tenido que usar filtros para esconder su condición.



“Mi realidad sigue siendo esta. Creo que me toca amarla, aceptarla, entender que mientras nace Daniel tendré que aprender a vivir con ella, supongo” expresó Donado.



Hace poco la presentadora anunció que el bebé que viene en camino será un niño que llevará por nombre Daniel. En sus imágenes, la mujer se ha mostrado entusiasmada por la noticia.



“Ya lo he intentado todo. Todas las cremas y no pasa nada. Es una dermatitis seborreica y lo que me dan, cuando me la aplico, me pongo peor. Me toca convivir con ella” manifestó la barranquillera.



Daniella Donado ha aceptado que la enfermedad con la que vive ya hace parte de su diario vivir. En redes, los fanáticos la aplaudieron por no esconderse y exponer un problema que también tienen otras personas.



¿Qué es la dermatitis seborreica?



Se trata de un trastorno de la piel que es común entre la población. Según la biblioteca de medicina de la Mayo Clinic, “Es una afección cutánea, inflamatoria y común. Provoca que se formen escamas, que van de blancas a amarillentas, en áreas grasosas como el cuero cabelludo, la cara o dentro del oído. Puede ocurrir con o sin enrojecimiento cutáneo”.



Este tipo de enfermedad puede suceder por culpa de hongos, genética, actividad de las glándulas sebáceas o cambios en la piel. Su tratamiento suele incluir cremas, medicamentos y lociones.



Para los doctores esta afección se puede combatir con cambios en la rutina y remedios caseros. Los suplementos de aceite de pescado, el aloe vera y algunos tés son recomendables para aliviar los síntomas de dermatitis seborreica.

