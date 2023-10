Daniella Donado, ex de Juan Manuel Mendoza, comentó matrimonio con Melina Ramírez

En horas de la mañana de este 10 de octubre, Melina Ramírez y Juan Manuel Mendoza publicaron una serie de fotografías en sus redes sociales en las cuales anunciaban que se habían casado por lo civil.



Este post fue celebrado por los seguidores de la pareja, quienes realizaron comentarios como: “Me muero de amor”, “qué bellos, todas las bendiciones del cielo para ustedes”, “me encanta la sobriedad y la intimidad con la que manejan sus celebraciones”.



En las imágenes de la boda se ve a melina con un vestido sencillo y adornado con piedras, mientras que Juan Manuel viste una camisa blanca con puño. Las fotografías fueron acompañadas de un sencillo mensaje: “Sí, acepto. Te amo. Empezó nuestra celebración”.



Esta era una de las bodas más esperadas en cuanto a celebridades, pues el actor le había propuesto matrimonio a finales del 2021.



Uno de los comentarios que más llamó la atención de los usuarios fue el de la ex de Juan Manuel Mendoza, Daniella Donado, con quien el actor mantuvo una relación de cuatro años.



La ex reina de belleza dijo: "Qué bellos! Todas las bendiciones del cielo", de inmediato su comentario se hizo viral y todos la aplaudieron: "sí es madurez", "un ejemplo para muchas mujeres", "que bello que la ex tenga ese nivel de madurez".



Cabe destacar que la relación entre Juan Manuel y Daniella inició en el año 2010, estuvieron casados y tuvieron una hija. Sin embargo, la pareja se separó por dificultades de distancia.



Tras su separación del actor Mendoza, Daniella Donado encontró nuevamente el amor en el empresario Virgilio Torres, con quien también se casó y ya tiene otros dos hijos.

