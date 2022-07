El 'baby Boom' no parece tener límites. Ahora la presentadora y modelo Daniella Donado ha anunciado que está a la espera de su tercer hijo, junto al empresario Virgilio Torres. La pareja dio a conocer la noticia a través de un conmovedor video publicado en la cuenta principal de Instagram de la actriz barranquillera.



Una noticia que cogió de sorpresa a la exreina del Carnaval de Barranquilla, pues el pasado mes de diciembre de 2021, se conoció la pérdida de su bebé tras fuertes complicaciones en el proceso de gestación. Según pudo relatar, el embrión no se logró implantar adecuadamente y por eso no se pudo desarrollar adecuadamente.



Y es que después de este suceso la pareja había mencionado en sus redes sociales que no estaban pensando en tener más bebés. Sin embargo, la llegada de su tercer hijo ha vuelto a revivir la esperanza y la felicidad de Donado, quien también perdió a su padre en mayo de 2022.

El video

“En este punto no sabíamos si emocionarnos o no. En diciembre nos pasó lo mismo, y el bebé no se implantó ya que solo tenía dos semanas de embarazo. Así que desde este día solo paciencia y esperar que pasaba, hasta que llegó el 2 de mayo, día del sepelio de mi papá y pasó esto”, se menciona en la publicación de Instagram.



Según mencionó la modelo, los intentos de embarazo habían sido un rotundo fracaso, pero que al momento del sepelio de su padre recibió la sorpresiva noticia. Con la voz entrecortada y una notoria sensación de tristeza, la modelo reveló en el entierro de su papá que ya llevaba seis semanas de embarazo, por lo que mencionó “ que unos vienen y otros se van”.



En las imágenes también se le puede ver a Virgilio , su esposo, recibir una prueba de embarazo con el resultado positivo. Esto generó la algarabía y la felicidad de la pareja que no podían creer que les llegara esa noticia tan especial en medio de un momento tan triste.

