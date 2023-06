En medio de la adversidad, hay personas que encuentran la fuerza para enfrentar los desafíos con valentía y convertirse en verdaderas inspiraciones para otros. Tal es el caso de Daniella Álvarez, la ex señorita Colombia y presentadora de televisión, quien ha demostrado una admirable determinación y positivismo tras enfrentar una situación devastadora.

Actualmente, se le considera como una de las figuras públicas de resiliencia y superación después de haber enfrentado la amputación de su pierna izquierda el 13 de junio de 2020 a causa de una isquemia que impidió el paso de la sangre a su pie, luego de varias cirugías tras haberle detectado una extraña masa en el abdomen.

Daniella ha compartido su historia con el mundo, utilizando sus redes sociales como una plataforma para inspirar a otros. Con una actitud positiva y llena de fuerza interior, ha demostrado que los obstáculos no definen a las personas, sino cómo las enfrentan.

Pero, ¿qué le pasó a Daniella con su prótesis?

La modelo contó, a través de sus historias de Instagram, que vivió un angustiante momento durante un viaje a Miami, cuando se dio cuenta que se le había quedado en Colombia el cargador de su prótesis.

“Esto fue a las nueve de la mañana. La prótesis vibra y pita cuando ya no tiene carga. Fui a buscar el cargador en la maleta y adivinen. Por primera vez se me había olvidado”, expresó. Luego, aseguró que al percatarse de que no tenía su cargador se angustió, porque pensó que no podría volver a caminar durante el día.

“Lloré y todo porque cuando la prótesis se queda sin batería, pues no puedo caminar. Me angustié porque tampoco traje conmigo la silla de ruedas, la scooter. Me dio nostalgia no tener mi pierna hoy”, escribió Daniella.

Por otra parte, Daniella Álvarez, también expresó que tras pasar horas desconsolada por la situación, su amigo, el influencer Ignacio González, apareció para ayudarla y prestarle un cargador.

Siendo así, con un mejor estado de ánimo, la empresaria logró resolver su inconveniente y compartió su alegría en las redes sociales. "Y bueno. Ya aquí después de una hora de carga ya puedo volver a caminar. Me subió todos los ánimos", comentó.

Además, horas después, la exreina reveló a través de las historias de su red social que una empresa de envío de paquetes, llamada 'Maando', le había enviado el cargador de su prótesis, desde Bogotá, Colombia, hasta Miami, Estados Unidos.

"@maandofriends gracias por existir. Me trajeron el cargador de mi prótesis Bogota-Miami en menos de 24 horas", fueron las palabras que compartió Daniella en la storie.

Exreina Daniella Álvarez cuenta por qué le amputarán un pie



