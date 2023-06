Daniella Álvarez y Daniel Arenas se han vuelto tendencia en diferentes redes sociales, pues sus seguidores se han preguntado si siguen siendo novios o terminaron, pues hace tiempo no se los ha visto juntos.

La distancia entre ellos ha sido evidente y lo que hizo sospechar a sus seguidores de una posible ruptura fue en el cumpleaños de ambos, ya que, tanto en la celebración de Daniella como en la de Daniel, ambos estuvieron ausentes y no publicaron nada al respecto en sus redes sociales.



Asimismo, en un programa en vivo del matutino 'Hoy Día', donde Arenas trabaja, habría hecho un gesto que confirmaría la ruptura, pues uno de los invitados le pidió a las personas presentes en el set que alzaran la mano si tenían una relación. Ante esa pregunta, Daniel se quedó quieto e intentó cambiar el tema.



Para muchos de sus seguidores, ese gesto dio a entender que el presentador se encontraba soltero.



Sin embargo, en las últimas horas han circulado unas imágenes en redes que pondrían fin a los rumores sobre su distanciamiento. En las fotografías se les puede ver en una iglesia cristiana en Miami.



Lo que más llamo la atención era que la pareja estaba con los ojos cerrados y sosteniendo la mano del pastor que, al parecer, les estaría dando unos consejos. Varias personas, creen que podrían estar recibiendo un mensaje sobre su unión.



Asimismo, los internautas han especulado, que su asistencia a la iglesia estuvo relacionada con la supuesta crisis de pareja que están atravesando.



Los internautas se han emocionado con esta imagen, pues les alegra que la pareja esté junta. Sin embargo, no todos los comentarios han sido buenos, ya que algunos creen que los rumores sobre su relación son un estrategia de publicidad para qué hablaran de ellos en las redes y en la prensa.



"Me alegra por ellos, uno tiene que ser cociente, que nada ni nadie en la vida es perfecto"; "Me encanta esta noticia"; "El amor los une de nuevo, feliz reencuentro, bendiciones", se lee en los comentarios.

