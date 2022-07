Daniel Arenas y Daniella Álvarez se han convertido en una de las parejas más queridas y mediáticas del país. Los famosos son conocidos a nivel nacional e internacional por sus apariciones en reconocidas telenovelas y por su protagonismo en concursos de belleza de gran calibre.



Desde octubre del año pasado, la pareja confirmó su amorío luego de casi dos meses de especulaciones. Desde entonces, han demostrado su relación abiertamente a través de sus redes sociales, donde comparten cada plan, regalo y viaje que realizan juntos.

El actor bumangués es la pareja actual de la popular presentadora Daniella Álvarez. Foto: @carolinacruzosorio, @danarenas

La pareja en estos momentos se ha vuelto tendencia en Instagram por mostrar las imágenes de su romántico viaje a París, la ciudad del amor, en el cual se han visto muy felices visitando los sitios turísticos de este icónico paraje, pero sobre todo disfrutando del regalo que el actor le regaló a la exseñorita Colombia.



“Esta aventura ha estado llena de retos, aún y con mi herida en el pie sin poder caminar decidiste cruzar el mundo conmigo”, escribió la presentadora en la publicación.



Las imágenes ya cuentan con 287 mil “Me gusta” y más de siete mil comentarios, que demuestran la gran fanaticada que tienen debido a este nuevo amor que se ha ganado el cariño y el respeto de los usuarios de redes sociales.

El regalo de Arenas

Hace algunos meses Daniella Álvarez anunció que la isquemia que le hizo perder su pierna izquierda también habría afectado considerablemente su extremidad derecha y que su pie podría perder movilidad. Este evento ha hecho que no pueda caminar y esté pasando su proceso de recuperación en una silla de ruedas.



Sin embargo, esto no ha sido impedimento para que la barranquillera se muestre fuerte mentalmente y siga su vida normal, junto a su pareja. Como consecuencia de esta situación, Arenas quiso tener un gran detalle con su novia regalándole una silla especializada con la cual pudiera trasladarse por Europa sin problema y de manera autónoma.



Es notoriamente visible que pese a las dificultades que se puedan presentar Arenas ha estado ahí para darle su apoyo a Álvarez y hacerla sentir que, a pesar de las recaídas, él va estar a su lado.



