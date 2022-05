El pasado ocho de marzo, durante el estreno de 'El Desafío: The Box', la presentadora Daniella Álvarez anunció que no trabajaría más en el programa, pues necesitaba priorizar su salud.

"Hoy me visto una vez más de coraje para darle prioridad a mi salud y a la total recuperación de mi pie que no da espera", explicó Álvarez, quien contó que su pie derecho estaba despertando.

Días después de su retiro del programa de 'Caracol', la ex señorita Colombia mostró unas fuertes imágenes de su pie, en las que se veía una profunda herida. Según relató, de tanto caminar se hizo una llaga.

Daniella Álvarez ha mostrado el avance de su recuperación en redes sociales. Foto: Instagram: @danielaalvareztv

La lesión le impidió caminar durante dos meses, pero, por fortuna, la herida ya sanó. Daniella Álvarez anunció que dejó la silla de ruedas y ya puede volver a caminar con ayuda de su prótesis.

"Hoy cumplo dos meses de haberme hecho mi úlcera por presión. Quiero que vean cómo quedó mi pie, van a ver como unos pellejitos, esa es piel que se sigue formando, pero ya se cerró, ya puedo apoyar el pie, ya puedo volver a caminar", reveló a través de sus historias de Instagram.

La modelo también aprovechó la oportunidad para enumerar las diferencias entre movilizarse en una silla de ruedas y caminar con la prótesis. Destacó que con la silla puede moverse más rápido, pero es limitante en espacios pequeños, mientras que solo con la prótesis puede ser más independiente, aunque se canse.

"Claramente caminar con 5 kilitos de más llega un punto en el que el muñón y el músculo del muñón se cansa... pero con la prótesis soy entéramente yo, me subo más rápido al carro, me bajo más rápido, necesito menos ayuda y me muevo mejor", expresó Daniella Álvarez.

Finalmente insistió en que, pese a todo, tanto la silla de ruedas como su prótesis han sido fundamentales para su vida, por lo que ha aprendido a valorar más las cosas. De hecho, envió un mensaje a sus seguidores para que agradezcan todos los días por la salud.

"Como siempre, hacerles caer en cuenta que ustedes son demasiado afortunados de poder tener sus piececitos, de poder caminar, de poder correr, de no necesitar de nada para levantarse todos los días a cumplir sus sueños", subrayó.

El mensaje de Daniella Álvarez concluyó con un halago para todos los que, como ella, tienen algún tipo de incapacidad: "Y nosostros, aplaudirnos por hacer ese esfuerzo de más porque, a pesar de que pueda ser difícil, de que es un poco duro, igual seguimos sonriéndole a la vida y con ganas de conquistar los sueños".

