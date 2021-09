‘El amor de mi vida’: Daniella Álvarez sobre su relación con Daniel Arenas

El lanzamiento de la Fundación de Daniella Álvarez en el club El Nogal, en Bogotá, estuvo cargado de emotividad por todos los frentes.



La modelo y ex señorita Colombia, quien perdió una de sus extremidades a mediados del 2020, anunció su última cruzada en pro del bienestar de las personas que han pasado por delicadas situaciones de salud.



En medio de la presentación de la iniciativa que, según consta en su cuenta oficial de Instagram, pretende empoderar “a las personas que están en condición de discapacidad para que vuelvan a creer en los sueños y la vida”, la presentadora del pasado 'Desafío The Box' aprovechó para destacar la importancia del amor en su admirable recuperación.



“Dicen que cuando una puerta se cierra, el universo se abre”, comenzó en su discurso inaugural.

Paso seguido, la mujer de 33 años hizo hincapié en las experiencias positivas que han surgido en medio del duro momento que pasó por cuenta de sus complicaciones de salud.



“Perdí mi pierna, pero nunca perdí mis sueños.... y, sin esperarlo, llegó a mi vida lo que más le he pedido a Dios: un hombre amoroso y maravilloso”.

Daniel Arenas lleva varios años radicado en México. Foto: Redes Sociales

En ese momento, sus palabras se dirigieron principalmente a la persona a quien le dedicó esos adjetivos y que, además, estaba sentado en primera fila: Daniel Arenas.



“(...) Con el que, si Dios nos lo permite, podremos construir nuestro propio hogar: mi sueño más anhelado”, prosiguió.



De esa forma, quedó despejada cualquier duda de los más escépticos sobre la realidad de su noviazgo con el actor bumangués de 42 años.



E, inclusive, los elogios para Arenas no terminaron ahí.



En el agradecimiento final, las propias palabras de Daniella Álvarez certificaron que esa relación va ‘muy en serio’.



“Hoy, en este salón no solamente está mi familia, el amor de mi vida… sino también las personas como Camila (...) mis doctores, que en los momentos más duros confiaron en mí y me sacaron adelante”, apuntó en su discurso.

Recordemos que el noviazgo entre esta pareja de famosos lo confirmó el propio Arenas en una entrevista con un medio mexicano a comienzos de este mes.



Ahora, a escasos ocho días de esa primera información, no hay más dudas: su amor es una realidad.

