Daniella Álvarez, exseñorita Colombia, el año pasado perdió parte de su pierna debido a un problema derivado de una operación.



(También le puede interesar: Daniella Álvarez dejó silla de ruedas y puede caminar: 'Soy enteramente yo').

Luego de sufrir de una isquemia en junio de 2020, Daniella Álvarez ha venido compartiendo en sus redes sociales videos de su recuperación y también algunos en los que recuerda con nostalgia sus pasos de baile antes de sus complicaciones médicas.

Desde la silla todo se puede FACEBOOK

TWITTER

Recientemente, escribió en una historia de Instagram que “desde la silla todo se puede” mientras bailaba mapalé desde su silla de ruedas con un familiar. A continuación, comenzó a publicar distintos videos del 2018 en donde se le veía bailando champeta, seguidos de una serie de fotografías en la playa y sobre la pasarela.



(Tal vez sea de su interés: 'Desafío The Box 2022': ¿por qué no está Daniella Álvarez?)



Las imágenes fueron publicadas en un momento difícil para la exreina de belleza, ya que en este momento recibe un tratamiento médico para curar la úlcera de presión que se le reabrió en el pie derecho hace unos días, que le ha impedido usar su prótesis.



Al dejar la silla de ruedas Álvarez contó sobre su experiencia, resaltando que: “En mi silla de ruedas, que me salvó la vida en estos dos meses, es supercómodo porque uno va sentado, va más rápido que con la prótesis. Caminar con cinco kilitos de más llega un punto en el que el muñón se cansa, como si se fatigara, como cuando vamos al gimnasio, por lo que uno va más lento”.

Daniella Álvarez: así va recuperación tras no caminar por herida en el pie

Daniella Álvarez: así fue el emotivo ​mensaje que le hizo a Daniel Arenas

Carolina Cruz y Lincoln Palomeque: los antiguos amores de la expareja

Tendencias EL TIEMPO