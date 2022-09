Luego de que Daniella Álvarez perdiera parte de su pierna debido a un problema derivado de una operación, se ha convertido en ejemplo de superación para muchas personas.



Y es que tras sufrir de una isquemia en junio de 2020, la ex señorita Colombia ha venido compartiendo en sus redes sociales videos de su recuperación y también algunos en los que recuerda con nostalgia sus pasos de baile antes de sus complicaciones médicas.

Recientemente, Daniella compartió un video con un emotivo mensaje recordando aquellos años cuando podía bailar y hacer toda clase de movimientos con sus pies. En la grabación aparece en una clase de baile junto a uno de sus profesores.



"Como me hacía feliz bailar así. Bailar champeta, brincar, caminar con pasos rápidos, dar una vuelta y dejarme llevar por mis pies. Cuanta confianza para hacer todo eso, me salía tan fácil, tan natural", escribió.



Sin embargo, señaló que aún le duele al recordar aquella época en la que podía realizar este tipo de actividades con mayor facilidad.

"Un día de repente las cosas cambiaron, un pie se fue y el otro no me hace caso, pero saben algo curioso, amo ver a otros bailar, le digo a mi novio que baile, me meto a ver a mis profesores y recuerdo como era", agregó.



Álvarez aprovechó la publicación para enviar un mensaje a sus seguidores, a quienes invitó a valorar cada momento de sus vidas.



"Tú que tienes tus dos piernas levántate a trotar por mí, aprende a bailar ese ritmo que siempre has soñado, aprovecha tus piernas ahora y por favor no lo des por sentado. ¡La vida es ahora!", concluyó.

