Daniella Álvarez es una de las presentadoras colombianas más activas en redes sociales. En su cuenta de Instagram mantiene al tanto de su estado de salud a sus seguidores y comparte imágenes de su día a día.

Esta vez, la novia de Daniel Arenas, publicó en sus historias de Instagram una foto con su rostro al natural, pues quería mostrar lo feliz que se sentía con el aspecto de su piel.

"Hoy me miré al espejo, sin maquillaje, sin filtro. Nunca me había visto así, mi piel es otra. Me siento diferente", escribió Daniella resaltando el trabajo de su dermatóloga.

Sin embargo, algunos internautas contradijeron a la ex Señorita Colombia y aseguraron que la imagen sí tenía filtro.

"Filtro sí tiene. Se engaña a ella misma"; "Sin maquillaje, pero el filtro a mil"; "Ella es linda, pero parece que sí tiene filtro", fueron algunos de los comentarios que recibió Álvarez.

Por supuesto, también hubo quienes destacaron la belleza de la presentadora y la defendieron: "Ahora la piel tiene un color durazno muy bonito", "Se ve hermosa con o sin filtro", "Ella es así, la vi en un restaurante".

