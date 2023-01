La ex señorita Colombia Daniella Álvarez es un ejemplo de superación y resiliencia para sus seguidores. Pues a pesar de las dificultades que ha tenido en su salud, la barranquillera siempre hace lo posible para salir adelante y dar lo mejor de ella.

En el 2020, la presentadora sintió un pequeño bulto en su abdomen y, tras realizarse varios exámenes, los médicos decidieron retirarlo. Sin embargo, hubo unas complicaciones y luego de cuatro cirugías a la modelo se le cerró la vena aorta produciéndole una isquemia, lo cual hizo que no le llegara la suficiente sangre a sus extremidades inferiores y le tuvieron que amputar una parte de su pierna izquierda.



Desde ese entonces, Daniella ha luchado para volver a caminar con una prótesis. Además, en estos últimos años la modelo se ha dedicado a apoyar a las personas que están pasando por una situación igual.



Por esta razón, creó una fundación en la que ayuda a personas de escasos recursos que hayan perdido algunas de sus extremidades para que puedan recuperar la movilidad y su calidad de vida. Este lugar también cuenta con profesionales en distintas disciplinas y es dirigida por Zandra Vásquez, la mamá de la exreina.



Este sábado 28 de enero, la barranquillera publicó un conmovedor video en su cuenta de Instagram, en la que se puede evidenciar el acompañamiento que le ofrece a las personas que están en la fundación.



“Gracias Dios, quitaste un pedacito de mí para permitirme ayudar a quienes más lo necesitan. Gracias porque no quisiera algo diferente a la vida que me has regalado. Ayúdame a llegar a todos los rincones del mundo donde falte la esperanza, la alegría y mis ganas de vivir”, escribió en su publicación.



En el video se puede ver a la presentadora dándole un mensaje de aliento a una madre que sufre por la amputación de la pierna de su hija. “Esto se supera”, le dice entre lágrimas. Luego, llega al cuarto de la joven donde la abraza y le enseña cómo es todo el proceso para colocarse la prótesis.



Este video ha conmovido a varios internautas, quienes le han dejado comentarios de agradecimiento por su bella labor.



“Si se me llena el corazón a mi viendo esto, no imagino lo que causas en cada persona que ayudas! Supongo que solo Dios lo sabe”, “Que el Señor renueve tus fuerzas cada día para que todos puedan verle a través de ti”, “Que hermosa eres Dani! Gracias por inspirarnos tanto”, “Eres un ser de luz muy impresionante”, se lee en los comentarios.

DANIELA LARRARTE ASAAD

Redacción Tendencias

