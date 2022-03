La modelo Barranquillera Daniella Álvarez subió una imagen a sus historias de Instagram enseñando una profunda llaga que le apareció en días anteriores y explicó que no podría caminar por un tiempo debido a esta lesión.

Cabe recordar que, en el año 2020, Álvarez acudió a un centro médico porque le habían detectado una pequeña masa en su abdomen y debían realizarle una extracción. El procedimiento parecía sencillo, pero no fue así.



El tumor estaba adherido a la arteria aorta, por lo que la cirugía se complicó y tuvo que ser intervenida varias veces. Al ver que no había mejoría en la paciente, el médico tomó la decisión de amputarle la pierna izquierda.



Desde ese momento, la modelo ha venido documentando en su cuenta de Instagram todo su proceso de recuperación y los desafíos que ha implicado empezar una nueva vida en estas condiciones, volviéndose un ejemplo de superación para sus seguidores.



Hace unos días, Álvarez apareció en sus historias de Instagram explicando que, por haber caminado tanto tiempo, se causó una profunda herida en la planta de su pie, por lo que debía permanecer en silla de ruedas por un tiempo.



“Mis amores, de tanto caminar me hice esta llaga en mi único pie. Como no tengo sensibilidad, no me enteré sino hasta que vi las sábanas y el piso con sangre. El tema es que, por varios días, no podré caminar hasta que empiece a sanar”, señaló la modelo.



Posteriormente, Álvarez publicó una fotografía de su viaje por Ecuador, en la que aparece con su novio, Daniel Arenas. En la descripción de la imagen, la barranquillera reiteró el porqué no podía caminar, pero tomando todo con positivismo y la mejor energía.



“De esto saco varios aprendizajes, entre ellos la paciencia que debo desarrollar día a día para entender tantas cosas”, afirmó la modelo.



“Es un entrenamiento diario de mi mente para volverla más y más fuerte ante cualquier circunstancia, sobre todo poniéndola en el lugar que debe estar: en lo positivo”, añadió.



Álvarez concluyó diciendo: “Estas fotos lo dicen todo, que fortuna tener a un hombre que me carga sin cansarse y que me lleva a pasear feliz”.



Ante esta publicación, sus seguidores han enviado múltiples mensajes de apoyo, deseando su pronta recuperación y compartiéndole la mejor energía.

