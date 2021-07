Daniella Álvarez habla de los ataques que ha recibido su expareja

Daniella Álvarez se ha convertido en una de las mujeres más admiradas por los colombianos. Miles de televidentes la siguen y aprecian no solo por su talento delante de las cámaras de televisión, sino también por su lucha por representar a las personas con problemas de movilidad.



Recordemos que esta exreina de belleza, que representó a Colombia en Miss Universo (2012), enfrentó un momento complicado en mayo de 2020, cuando le fue amputada la parte inferior de su pierna izquierda debido a una isquemia que le hizo debatirse entre la vida y la muerte.



Durante todo su proceso, su familia y su exnovio, el actor español Lenard Vanderaa, estuvieron acompañándola en el difícil proceso de aceptación y, luego, en el riguroso esquema de terapias de recuperación que tuvo durante más de un año y que aún continua.

Sin embargo, la relación de la co-presentadora del ‘Desafío The Box’ terminó hace ya algunos meses; noticia que compartió ella misma con sus seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram.



Desde que se realizó el anuncio algunos fanáticos de la exreina de belleza enviaron mensajes amenazantes a Vanderaa, ya que, según se especulaba en redes, supuestamente la había dejado por otra mujer.



La situación afectó directamente al actor español y a su familia. Por eso, decidió publicar un corto video, en su cuenta oficial de Instagram, denunciando los comentarios de los que estaba siendo víctima.



“Hay muchos mensajes que he ido recibiendo durante meses, día tras día, de muchos insultos, de faltar al respeto e incluso amenazas contra mi persona. Me tuve que ir por unas circunstancias y no tiene nada que ver con mi Visa. Es muy fuerte escuchar que la abandoné por otra, porque le falta una pierna o porque quería seguidores”, dijo en el video.



Por su parte Daniella en ningún momento se pronunció de manera oficial sobre la complicada situación que estaba viviendo su excompañero sentimental tras la ruptura. Sin embargo, recientemente en entrevista con el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’ de ‘Canal Uno’ mencionó:



“La gente no conoce lo que realmente pasa en la intimidad o al interior de una relación. Claramente no conocen los argumentos y las situaciones y se ponen a suponer una cantidad de cosas. Le han ido a echar la culpa de que hayamos terminado y eso no es verdad. Él no tiene la culpa de nada, yo tampoco. Simplemente lo que quedó fue un buen recuerdo y no tienen por qué atacar a Lenard así”, explicó Álvarez.

