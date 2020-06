Daniella Álvarez confesó que su pie derecho también está afectado

La ex Señorita Colombia 2011, Daniella Álvarez, continúa con su proceso de recuperación, tras la amputación a la que tuvo que someterse el pasado sábado 13 de junio.



Ella misma, usando sus redes sociales, ha contado cómo han sido estos días y cómo se ha sentido.



(Lea también: Niño con prótesis que bailó con Daniella Álvarez envía voz de aliento).

“Amo mi cuerpo igual que antes. Sé que de la mano de Dios todo lo lograré” y “estoy feliz de estar en este mundo para disfrutar de la vida y de ustedes” han sido algunos de los mensajes que ha escrito en su Instagram.



(Vea también: Las primeras imágenes de Daniella Álvarez tras la amputación de su pie izquierdo).



Por las fotos que han publicado ella y su familia, se ha visto que está tranquila y rodeada de sus seres queridos. Además, ha recibido cientos de mensajes de apoyo y de aliento.

Tendré que aprender a caminar de nuevo. Eso proceso podría demorarse 6 meses FACEBOOK

TWITTER

A Álvarez le amputaron su pie izquierdo y parte de la pierna, por una isquemia. Sin embargo, su pie derecho también está afectado, como lo confesó en una entrevista que dio recientemente.



“Mi pie derecho no tiene funcionalidad en este momento, está dormido y no sé cuándo despertará, cuándo tendrá vida de nuevo”, aseveró la también modelo y presentadora a la emisora ‘La FM’.



(Lea también: ¿Qué le pasó y qué viene en la recuperación para Daniella Álvarez?).



Reconoció que no hay certeza del tiempo que tarde su extremidad en despertar, pero que los médicos le dijeron que el pie sí será funcional.



“Primero, el pie tiene que recuperar la sensibilidad y, después, tendré que aprender a caminar de nuevo. Eso proceso podría demorarse 6 meses”, manifestó. “En total, mi recuperación tardaría un año”, agregó.

Daniella junto a su madre, Zandra. Foto: Tomada de https://www.instagram.com/danielaalvareztv/

Su proceso

El pasado 18 de mayo, Daniella fue sometida a una cirugía para retirarle una masa que tenía en el estómago. No obstante, la masa estaba muy pegada a su arteria aorta, por lo tuvo que ser sometida a dos procedimientos más.



Eso le causó una isquemia, que es una especie de obstrucción del flujo sanguíneo, que afectó sus extremidades inferiores.



(Le puede interesar: Hermano de Daniella Álvarez le envía mensaje de apoyo).



Le hicieron una cuarta cirugía, pero nunca pudo llegar sangre suficiente al pie izquierdo y por eso se tuvo que recurrir a la amputación.



Tendencias EL TIEMPO