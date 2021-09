Daniella Álvarez habló de su encuentro con un alienígena

Daniella Álvarez, presentadora y modelo colombiana y quien ahora es jurado en 'Nuestra belleza latina', un 'reality' de Univisión que busca a mujeres hispanas y latinoamericanas, hizo una revelación que dejó sorprendidos a varios de sus compañeros.



“Yo sí he visto un ‘alien’. Lo vi con mis ojos, cariño”, le dijo a Jomari Goyso, uno de los jurados, que no lo podía creer.



“Lo vi perfectamente con mis ojos cómo este ‘alien’ estaba meciéndose en la hamaca, me miró y me sonrío”, explicó en su charla.



Agregó que si quisiera, lo podría dibujar, pero que a los ‘aliens’ solamente los pueden ver personas “que son muy especiales”.



Tras esto, Daniella fue calificada de odiosa ya que le afirmó a los otros jurados que los extraterrestres solo pueden verlos las personas especiales como ella.



Hay que recordar que luego de perder parte de su pierna izquierda y superar el episodio más difícil en su vida, la barranquillera se recuperó y se convirtió en ejemplo de superación para las personas que viven situaciones similares de salud.



