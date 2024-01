Daniella Álvarez debutó en la música cristiana: esta es su canción

La exreina de belleza Daniella Álvarez debutó en el mundo de la música con una canción cristina titulada 'Perfume a tus pies', que interpretó junto a su prima, Melissa Andrea. Las mujeres acapararon la atención de las redes sociales y fueron elogiadas por su talento.

Daniella Álvarez se estrenó en la música cristiana

A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió la canción que contó con la dirección artística de Juventino Ojito, un músico del Caribe. Además, tuvo la asesoría vocal de Verónica Vanegas Fernández, una cantautora colombiana.

"Que cada día de nuestra vida sea para amarte y adorarte. Gracias por tanto, Dios", escribió en el video.



En el metraje, ella se encontraba en un estudio de grabación, mientras cantaba 'Perfume a tus pies'. Además, agradeció la participación de su prima Melissa Andrea Pava: "Era nuestro sueño cantarla juntas, prima. El final es mi parte favorita".

Al igual, compartió un agradecimiento especial a Manuel Guillermo, del Estudio de grabacion AbcRecords, que hizo posible la producción y lanzamiento de la canción de la presentadora. También, le dedicó un mensaje a Samuel Alvis por la realización del video.



Álvarez agregó: "Quienes me conocen saben que me gustan mucho las canciones de Dios, afortunadamente no hay que ser cantantes para cantarle a él, solo hacerlo".

La grabación reúne más de 151 mil 'me gusta' y cientos de comentarios. Entre ellos, varios destacaron su talento: "Qué hermosa canción, no se necesita la mega voz si se canta con el corazón", "Cuanta resiliencia, te admiro" y "Mis hijos les encantó tu canción".

Exreina Daniella Álvarez cuenta por qué le amputarán un pie

