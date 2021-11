'Mi pie ya estaba negro': Daniella Álvarez recordó su cirugía de amputación

"Yo me preguntaba: ¿Esto será un sueño o esto es real? Cada día yo me despertaba, abría los ojos y decía: '¿Esta seré yo?'", narró Daniella Álvarez en una entrevista con 'Univision', al respecto de la amputación de parte de su pierna izquierda.

Recordemos su increíble historia de superación: A principios del 2020, Álvarez sintió un pequeño bulto en su abdomen y, tras varios exámenes, los médicos decidieron retirarlo. Pero hubo complicaciones y luego de cuatro cirugías y de no tener suficiente riego sanguíneo a sus extremidades inferiores, se presentó la amputación.

Desde ese momento, Álvarez ha estado en rehabilitación y ha retomando sus actividades, siendo un caso de superación y de 'berraquera' reconocido a nivel mundial.

(También puede leer: ‘El tiempo es la mejor cura’: exnovio de Daniella Álvarez rompe el silencio).

En su narración, la presentadora de 'El Desafío' expresó lo duro que fue para ella no tener la certeza de que continuaría con vida: "Los médicos me decían: ''Nosotros no sabíamos qué iba a ser de ti'. O sea, mis gluteos eran negros y mi pie ya estaba negro".

También, contó que el regreso a su hogar fue la peor parte, ya que la gran cantidad de medicamentos a los que se sometió durante su estadía en el hospital la hicieron drogodependiente, generando cambios bruscos en su estado de ánimo.

Su vida cambió para siempre

Cuestiones de la vida cotidiana como vestirse o bailar se volvieron completamente diferentes: "No puedo bailar champeta como lo hacía antes. No puedo correr, a menos que me ponga la prótesis que es para correr".

Tiene una silla "para discapacitados" en el baño, ya que debe retirar la prótesis al momento de ducharse. Además, requiere de una barras de apoyo en ese lugar.



Extraña la agilidad y poder hacer las cosas rápido.



Eso sí, puede conducir por medio de la presión que genera con su rodilla.



(Le recomendamos: Daniella Álvarez habla de los ataques que ha recibido su expareja).

Uno de los aspectos más difíciles de su condición es el efecto fantasma, que se presenta en personas que padecieron una amputación: sienten como si la extremidad aún estuviera ahí.



"A mí se me representa como electricidad. Es como si me pusieran una descarga eléctrica y me la quitaran", aseguró en la entrevista.



(También lea: ‘El amor de mi vida’: Daniella Álvarez sobre su relación con Daniel Arenas).



A pesar de todas las dificultades, asegura que su relación con su familia y su novio, el actor Daniel Arenas, la mantienen fuerte y decidida a seguir adelante.



Dice que sí al matrimonio y a la maternidad, esperar a ver qué le depara esta próspera relación con Arenas.

Tendencias EL TIEMPO