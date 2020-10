'Nada es imposible', Daniella Álvarez volvió a nadar tras operación

La exseñorita Colombia Daniela Álvarez nuevamente ha demostrado que 'nada es imposible', así lo aseguró en su cuenta de Instagram en donde compartió con todos sus seguidores un nuevo logro en su proceso de recuperación.



Tras la cirugía en la que le amputaron el pie izquierdo y luego de varias sesiones de terapia, la modelo volvió a nadar en el mar. Un momento de gran emoción y que ha calificado como una "linda recompensa" después de todo lo que ha tenido que superar en los últimos meses.



En el video se le ve muy feliz y emocionada mientras se sumerge en el agua y, aunque todo el tiempo estuvo acompañada de su amiga Orieta Payares, demostró que puede nadar con diferentes estilos por sí sola. De hecho, cuando le lanzaron los flotadores bromeó asegurando que la ayudaban como si ella no supiera.



"Me quieren rescatar como si no pudiera nadar... Esto es más brazo que cualquier cosa", decía riéndose mientras hablaba a la cámara.



Además, Álvarez confesó que dudaba de lo que sentiría al regresar al mar porque le preocupaba no poder disfrutarlo como antes, pero contrario a lo que se imaginaba resultó ser una experiencia maravillosa por la que dio gracias a Dios.



"Llevaba días preguntándome cómo sería volver a nadar, pero más que eso, era mi duda de no saber si volvería a disfrutarlo como antes. Y otra vez lo compruebo: NADA ES IMPOSIBLE. Aquí estoy con mi prima hermana del alma, quien en mis días más duros me prometió que juntas volveríamos al mar... aquí estamos y yo demasiado feliz", escribió en la descripción del video.



Cabe recordar que la modelo tuvo que someterse a una cirugía de amputación de su pierna izquierda el pasado mes de junio luego de una complicación en su estado de salud tras un procedimiento quirúrgico para extraerle una masa abdominal que, al estar muy cerca a la vena aorta, produjo una isquemia que provocó la obstrucción del flujo sanguíneo hacia su pie.



Desde entonces, Álvarez ha compartido cada momento de su proceso de recuperación en redes sociales, como una forma de motivar, apoyar e incentivar a otras personas que pasan por situaciones difíciles o similares a seguir adelante.



Tendencias EL TIEMPO