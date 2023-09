En los últimos años, la modelo y presentadora Daniella Álvarez le ha mostrado a sus seguidores las situaciones complicadas que ha tenido que vivir con su salud, pues a causa de una isquemia le tuvieron que amputar su pierna izquierda.



Ella suele ser muy activa en sus redes sociales y constantemente muestra como ha sido su recuperación, algo que sus seguidores admiran, ya que ella siempre le ve un lado positivo a la vida.

No obstante, todavía tiene que liderar con diferentes secuelas que le dejó el primer procedimiento, especialmente en su otra pierna. Por esta razón, compartió un video en el que se le ve en una terapia con su médico.



"Hoy es uno de esos días en que le pido a dios que me de más y más fuerza. Más y más paciencia para superar cualquier incomodidad", empezó escribiendo.



Asimismo, agregó: "Me esfuerzo con todo mi corazón y mientras solo deseo que todos ustedes estén dando gracias porque tienen sus piernas".



Asimismo, no dudó en agradecer a quienes la han apoyado durante todo este proceso, ya que la motivación es una pieza clave para su recuperación. Estas declaraciones de la ex reina de belleza estuvieron acompañadas de un corto clip en el que muestra como son sus terapias.



Esta grabación fue publicada en diferentes medios de entretenimiento y ahí los internautas han tenido la oportunidad de mostrar su admiración por qué ella nunca se rinde.



"Eres una mujer muy fuerte, el señor te bendiga guerrera de Dios y te siga dando esa fortaleza para afrontar y sanarte"; "Daniela te admiró por tu fortaleza. Solo Dios sabe por qué pasan las cosas y es difícil para nosotros los seres humanos entender esa parte. Fuerza mi niña hermosa que todo va a estar bien. Que sea como Dios quiere que sea, pero pídele fuerzas y sabiduría para estar siempre de su mano poderosa", se lee en los comentarios.

¿Por qué le amputaron una extremidad?

En un principio la modelo ingresó al hospital para una operación en la que le removerían una masa anormal del abdomen, pero las complicaciones del procedimiento la llevaron a pasar por otras cuatro cirugías.



En la primera operación, los doctores descubrieron que esa materia anómala estaba adhería a la vena aorta. Cuando le retiraron la masa, la vena se cerró, por lo que tuvo que ser operada de nuevo para reconstruirle la vena con un injerto, pero este fue rechazado por su cuerpo.

En la tercera intervención, los médicos lograron reconstruir la vena con otro material que su cuerpo sí termino aceptando. Sin embargo, cuando se cerró la aorta, esto ocasionó una isquemia y que su flujo de sangre se redujera.



“La isquemia no permitió que llegara sangre a mi pie izquierdo y eso me llevó a una cuarta cirugía, pero finalmente la sangre nunca logró llegar al pie”, contó Daniella en un desgarrador video.



Por último, ella regresó al quirófano, donde el equipo médico le amputó la extremidad inferior izquierda.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

