Daniella Álvarez comparte imagen de su pierna biónica

En su cuenta de Instagram la ex señorita Colombia compartió con sus seguidores una imagen en la que luce sonriente con su nueva prótesis en su pierna izquierda.



“Por fin tengo mi prótesis. Que momento más bonito poder compartirla con ustedes”, escribió en la publicación.



La fotografía es la portada de la ‘Revista Vea’, la cual menciona que la pierna biónica de Álvarez es el mejor regalo de Navidad. Asimismo, se destaca que Daniella también venció el covid-19 y planea participar en los paralímpicos de Tokio.



(Además: Daniella Álvarez enfrenta un nuevo reto, ahora con su pie derecho).

“Ha sido un proceso muy duro pero con amor, fe y voluntad todo es posible”, agregó Daniella en su cuenta de Instagram.



En sus historias publicó el detrás de cámaras de la sesión fotográfica que hizo para la revista. Allí se le ve posando en diferentes fondos navideños y con varios vestidos.También compartió varios videos en los que la maquillan y otros en los que se mueve al ritmo de la música.

(Si nos visita desde la app vea la publicación aquí).



“Gracias papá Dios, gracias Ottobock Healthcare Andina (encargados de la nueva prótesis)”, añadió.



Recientemente Álvarez volvió a ser noticia debido a que publicó un video en el que comentó los nervios de la tibia y el peroné de su pierna derecha se dañaron completamente.



"El médico me explicó que la isquemia los afectó y que muy difícilmente iba a poder mover mi pie derecho".



(Siga leyendo: 'No soy una víctima, sino una gran sobreviviente': Daniella Álvarez).



Sin embargo, dio un mensaje positivo a sus seguidores y aseguró que se siente tranquila y feliz.



"Las cosas son como son y no como nos gustarían que fueran. Esta es la realidad de la vida, pero solo cuando creemos en Dios, tenemos fe y esperanza entendemos que todo ocurre para algo".

(Si nos visita desde la app vea la publicación aquí).



Tendencias EL TIEMPO