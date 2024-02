Daniella Álvarez compartió cómo ha sido su proceso de motivación y aceptación

La ex reina y presentadora Daniella Álvarez se ha caracterizado por mostrar en sus redes y en producciones en las que participa que no hay que desfallecer ante las adversidades y es bien sabido todo lo que ha tenido que luchar para superar las dificultades de salud que ha sufrido.



Con entereza ha mostrado que a pesar de todo se puede salir adelante y se ha convertido en un ejemplo para muchas personas que han pasado por situaciones similares.



Precisamente en el 2020, cuando el mundo vivió la pandemia del coronavirus, ella tuvo su propia lucha, pues por una isquemia le tuvo que ser amputada una de sus piernas, cambiando así su vida para siempre.

De no ser por sus ganas, esta afectación le hubiera hecho perder su pie derecho, pero con juicio logró recuperar la movilidad en este.



Álvarez ha estado en varias producciones como 'El Desafío' y 'Escuela Imparables' en el canal internacional de entretenimiento ‘E’ y hace pocos días fue entrevistada por la española Eva Rey, en donde contó algunos momentos de ese proceso que ha tenido que vivir.



Confesó que al principio se hacía muchas preguntas frente al espejo, pero que finalmente se sentía ‘bonita’: ‘¿Dios mío, será que era realmente soy yo? ¿En qué momento perdí mi pierna?’ Y me empezaba a mirar, me miraba tanto que al final decía ‘oye, pero igual me veo bonita’”.

Según Daniella, todo está en la mente porque “el autoestima es algo que debe trabajarse todos los días, es reforzarte en positivo”, agregó la presentadora.



Así mismo, contó con aceptación que hay que cosas que deberá hacer por siempre y que en vez de quejarse por esto, agradece a Dios por cada día.



Por otra parte, también se refirió a su relación con Daniel Arenas e indirectamente le envió un mensaje confesando que desde los siete años tiene el sueño de casarse.



“Desde chiquita siempre mi sueño es entrar a la iglesia, vestida de blanco, tener dos hijos, que ojalá sean gemelos”, expresó la presentadora barranquillera.



Además, puso como límite para casarse, dos años, por lo que a Arenas le queda poco tiempo para hacer la tan anhelada petición, que debe ser con un hermoso anillo, porque eso también confesó Daniella, que ama los anillos y que este elemento lo llevará puesto para siempre.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

