La presentadora y modelo Daniella Álvarez no ha podido caminar en los últimos días debido a una profunda herida en la planta de su pie, por lo que ha tenido que usar una silla de ruedas.

"Mis amores, de tanto caminar me hice esta llaga en mi único pie. Como no tengo sensibilidad, no me enteré sino hasta que vi las sábanas y el piso con sangre. El tema es que, por varios días, no podré caminar hasta que empiece a sanar”, señaló Álvarez hace unas semanas.



La ex Señorita Colombia también escribió en una publicación de Instagram que esta situación ha traído "varios aprendizajes, entre ellos la paciencia que debo desarrollar día a día para entender tantas cosas. Es un entrenamiento diario a mi mente para volverla más y más fuerte ante cualquier circunstancia".



Desde entonces, a través de sus redes sociales, ha compartido detalles de su recuperación. En sus historias de Instagram, puso algunos videos mostrando que la llaga ya está mucho mejor.



Asimismo, dijo que su avance en este corto tiempo se debe a que no apoya para nada la planta del pie.



"La herida de mi pie ha ido mejorando sustancialmente en estas 3 semanas gracias a que nunca apoyo mi pie PARA NADA!", escribió, y dijo que solo falta esperar a que se cierre su herida para volver a la prótesis.



Mientras tanto, sus seguidores resaltaron su buena actitud frente a esta situación.



Cabe recordar que, en el año 2020, Álvarez acudió a un centro médico porque le habían detectado una pequeña masa en su abdomen y debían realizarle una extracción. El procedimiento parecía sencillo, pero no fue así.



El tumor estaba adherido a la arteria aorta, por lo que la cirugía se complicó y tuvo que ser intervenida en distintas ocasiones. Al ver que no había mejoría, el médico tomó la decisión de amputarle la pierna izquierda.



A partir de ese momento, la modelo ha venido documentando en su cuenta de Instagram todo su proceso de recuperación y los desafíos que ha implicado empezar una nueva vida en estas condiciones, volviéndose un ejemplo para sus seguidores.



ELTIEMPO.COM