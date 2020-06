'No imaginaba mi vida sin mi pie, pero voy a poder con esto': Daniella

La exseñorita Colombia, Daniella Álvarez, quien fue sometida a una operación para amputarle su pie izquierdo, habló este martes sobre su proceso de recuperación. "Yo no le veo nada de duro: lo que digo es 'soy atleta, soy deportista, voy a poder con esto'. Le voy a demostrar a toda Colombia que voy a volver a bailar Champeta", dijo la modelo y presentadora en entrevista con La W Radio.

La barranquillera aseguró que está en el proceso de encontrar la mejor prótesis y, con una actitud bastante positiva, se mostró confiada en volver a su cotidianidad.



Además, Álvarez habló del golpe de enterarse que debía adelantar el proceso quirúrjico, después de varias semanas intentando salvar su pie. “Yo no imaginaba mi vida sin mi pie, porque me gusta bailar, pero eso fue una llorada, yo misma dije: 'Es mi vida o un pedacito lo que se me va a ir'. Entonces ahí le dije a mi familia que aceptaba mi situación”.

Durante su cuarto día de recuperación, volvió a dar muestras de valor, al asegurar que "la gente se está quejando por tonterías, yo quiero, ojalá, poder inspirar, poder ayudar", le dijo a la emisora.



La noticia de su cirugía se conoció el pasado 13 de junio, a través de un video en su cuenta de Instagram. Por medio de esa red social también aseguró: "No he llorado ni un segundo (creo que solo una vez y fue por el dolor tras la cirugía ) yo estoy feliz de estar en este mundo para disfrutar de la vida y de ustedes".

A Álvarez debieron amputarle parte de su pie izquierdo debido a una isquemia que sufrió luego de una operación en la que le quitaron una pequeña masa en su abdomen.



Como ha contado, luego de esta primera intervención llegaron varias más, con el fin de hacerle un injerto en su aorta, que se vio afectada pues el pequeño tumor estaba muy cerca, y debido a la complicación de esta arteria no hubo irrigación suficiente a sus extremidades inferiores, viéndose afectado, especialmente, su pie izquierdo.

