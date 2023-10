Daniela Tapia regresó de Israel: así fue el emotivo encuentro con su familia

A través de sus redes sociales, Daniel Tapia compartió un emotivo video en el que se registra el momento en el que se reencuentra con sus seres queridos, tras haber vivido horas de angustia dentro de un búnker en Israel.



El pasado 7 de octubre, la actriz logró documentar en su cuenta de Instagram que se encontraba resguardada junto a una familia de los ataques aéreos y las bombas que milicianos palestinos de Hamás estaban lanzando contra el país, luego de romper la seguridad del mismo en la frontera de Gaza.

La exparticipante de 'MasterChef Celebrity' se encontraba disfrutando de unas vacaciones por el país del Medio Oriente desde principios de septiembre; sin embargo, en sus últimos días de viaje, tanto ella como los demás turistas y habitantes fueron sorprendidos en las primeras horas de la mañana del sábado por un sorpresivo ataque del grupo yihadista.



De acuerdo con corresponsales de la 'BBC', una lluvia de cohetes impactó la ciudad a la 6:30 a.m. hora local , lo que activó las sirenas en lugares tan lejanos como Tel Aviv a 60 kilómetros de Gaza y en Jerusalén del Este.



"Duro. En mi vida había escuchado bombas. Salir a una terraza y escuchar cómo caen es muy duro. Estoy en una casa con una familia y unos niños. Hay un búnker que nos protege y solo le pido a Dios salir y estar con mi familia".



Y añadió: "Estoy en shock, no sé ni que puedo decir, me desperté a las 8:00 a.m. con bombas. Ustedes no saben que es levantarse y sentir el boom, boom, no les puedo explicar qué es. El estado de Israel entró en guerra hoy, alerta roja, todo el mundo está tratando de salir del país", afirmó la cubana en su historia de Instagram.

Así fue el encuentro con su familia

La cubana se reencontró con su madre, su hermano y su tía que la abrazaron de manera fervorosa ante la oportunidad de volver a tenerla cerca y tras el gran susto que padeció la familia por el paradero de la actriz durante el enfrentamiento entre el Hamás e Israel.



En el clip se alcanza a ver como su mamá sale corriendo con los brazos abiertos a recibirla y cómo las dos mantienen por varios minutos el sentimental gesto.



Así mismo, su hermano se acerca recibirla con un ramo de flores, luego de un sentido y emotivo saludo, seguido de su tía que también la estaba esperando con ansias.



No obstante, todo parece indicar que la actriz ya tenía su vuelo de regreso programado para las fechas del aquel fin de semana, antes de que iniciara el ataque lo que le habría permitido salir rápidamente del país.

En casa y con los suyos, la cubana mencionó en una historia más que se sentía emocionada por estar sana y salva con su familia, y que agradecía a Dios por haberla dejado volver, sin embargo, afirmó que no podía dejar de pensar en las personas con las que compartió mientras se encontraba en el búnker.



"Bueno, estoy muy emocionada en este momento porque volví a mi casa, ¿eh? Porque estoy abrazando a mi mamá, a mi abuela, a mi familia, a mi tía, pero se me parte el corazón con la gente que dejé en Israel, sobre todo en la casa donde estaba con esos dos niños tan lindos. Todo lo que está pasando, toda la gente que está muriendo, ¿cómo? ¿Cómo los países pueden entrar en guerra?", expresó la artista en su cuenta.



Finalmente, se cuestionó el porqué de la guerra y cómo estás se podían desarrollar llevando así miles de inocentes y haciendo sufrir a distintos bandos en un conflicto sin precedentes.



¿Cómo puede existir masacres de este nivel? Tan innecesarios. Lo que está pasando en Israel es terrible, terrible, terrible y lo que es y lo que va a pasar. No sé ni de qué manera levantar mi voz. Sé que no puedo hacer nada para parar esta guerra, pero es muy duro lo que viví. Es muy duro lo que están viviendo. Es muy duro, tanto para los israelíes y como para los palestinos", finalizó Tapia en su historia.

