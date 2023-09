El programa de entretenimiento del canal RCN TV, MasterChef Celebrity Colombia, es uno de los más vistos en las noches del país. El reality show es protagonizado por varias personalidades de la farándula criolla, actores, comediantes, influenciadores, entre otros, quienes compiten por el título de ‘grandes cocineros’.

En este programa de alta cocina, cada noche los reconocidos participantes, se disputan un lugar en la ‘cocina más famosa de la televisión colombiana’. Reto tras reto, los concursantes deben demostrar sus habilidades gastronómicas en una lucha contrarreloj.



MasterChef Celebrity se encuentra en la parte más emocionante de la competencia, ya que los concursantes están empleando diversas estrategias para aumentar sus posibilidades de convertirse en los mejores chefs y llegar al anhelado top cinco.

En el reciente capítulo, la actriz Daniela Tapia tuvo una fuerte discusión con uno de los chefs que integran el jurado de la competencia, pues al presentar su preparación, recibió una serie de comentarios negativos.



Tapia presentó una versión de huevo escocés, ya que el ingrediente principal del último capítulo era el huevo, durante la preparación ella aseguró que se sentía muy segura y tranquila con su plato, sin embargo, al presentarlo ante el jurado, este se encontró con la sorpresa de que estaba crudo.



Los chefs concordaron en que la carne que enrolla el huevo escocés estaba cruda y además, Chris Carpentier aseguró que encontró un excesivo sabor a ajo.



“Es muy elegante todo, la espuma es muy rica, pero el retrogusto que te queda es solo ajo. El sabor es lo que tiene la comida, pero no es el gusto. Y de la comida no puede quedar gusto, porque en un restaurante pasa de plato a plato, sin tener el gusto del plato anterior”, dijo el chef chileno.

Las dos participantes se encuentran en el top 10. Foto: Youtube Canal RCN

De igual manera, Nicolás De Zubiría le preguntó “¿cómo trabajaste el ajo en la preparación?”, a lo que la actriz respondió: “Señor, lo que pasa es que yo soy criada con mucho ajo, entonces en mi paladar nunca siento mucho ajo”; sin embargo, esta respuesta no le gustó mucho al cartagenero, quien le replicó diciendo: “No, no, no. Mira, yo soy ‘ajero’ y me encanta el ajo, pero uno tiene que aprender a trabajarlo. Sobre todo, para no generar retrogusto”.



Fue en ese momento que la actriz cubana comenzó a hablar sin parar con el fin de defender su plato, asegurando que tendrá en cuenta las sugerencias de Nicolás De Zubiría, esto molestó bastante al chef, quien la regañó para callarla indicando: “¡Escucha, ‘mija’, Dios mío! Una manera en la que se puede bajar la potencia es confitando el ajo (…)”.

Daniela Tapia se calmó y se retiró tranquila tras los comentarios recibidos, sin embargo, en las populares entrevistas se desahogó y aseguró: “Lo que me molesta es que, en otras ocasiones, se hace el ciego, con otras personas. Entonces, es como, ok, no me voy a detener ahí, porque me amargo”.

