Daniela Tapia es una actriz conocida por participar en varias producciones colombianas. La mujer, de 36 años, nació en La Habana, Cuba, pero se nacionalizó en Colombia.

Gracias a su trayectoria, desde muy joven, se ha convertido en una de las figuras más reconocidas del país. Algunas de las producciones en las que ha participado son: 'Historias Clasificadas', 'Flor Salvaje', 'Victoria', 'Rafael Orozco, el ídolo, 'La suerte de Loli', 'Amor de carnaval' 'Loquito por tí', entre otras.

En su juventud, Daniela Tapia estudió actuación y se preparó para cumplir uno de sus mayores sueños: ser actriz. Durante algunos años tuvo papeles pequeños en las pantallas. No fue hasta 2007, con su participación en 'Padres e Hijos' que se hizo conocida. La artista dio vida a la recordada 'Dámaris'.

Facebook Twitter Linkedin

Daniela Tapia en 'Loquito por tí'. Foto: YouTube: Caracol Televisión

En 2008, la actriz participó en la telenovela producida por Telemundo 'Victoria', la cual fue basada en la exitosa serie colombiana 'La señora Isabel'. Este dramatizado, sin duda alguna, marcó un precedente en su carrera, gracias a su papel como 'Diana'.

Recientemente, la artista participó de la nueva edición del reality de cocina 'MasterChef Celebrity'. En esta, los jurados Jorge Rausch, Nicolás de Zubiría y Christopher Carpentier degustan los platillos de los participantes. Incluso, varias de las preparaciones que ha hecho Tapia han recibido buenos comentarios de los chefs.

(De interés: A Daniela Tapia la dejaron ¡Con los crespos... deshechos!).

Antes de su participación al programa culinario, la colombiana se destacó por obtener un papel en la famosa telenovela 'Leandro Díaz', una producción de 'RCN', que fue lanzada el 19 de septiembre de 2022 y finalizó a inicios de 2023.

La actriz interpretó a 'Magdalena Malagón', una mujer que fue la primera novia de Leandro y fue la inspiración del sencillo 'La Ford modelo'. Este papel marcó el regresó de Tapia, luego de haber participado en su última producción de 'Loquito por ti', de 2019.

(Siga leyendo: Daniela Tapia se 'desmayó' esperando decisión del jurado en 'MasterChef Celebrity').

Esta cuenta la historia del cantautor, compositor y músico Leandro Díaz, quien fue uno de los símbolos del vallenato. Entre sus éxitos, se destacan sus composiciones y sus canciones llenas de versos profundos como 'Matilde Lina', 'La Diosa coronada' y 'A mí no me consuela nadie'.

En una entrevista para 'Bravíssimo', la mujer contó su experiencia en la telenovela. "Llevaba cuatro años viviendo en Miami. Esta producción de Leandro Díaz llegó en el momento justo cuando la necesitaba. Estoy aquí de regreso, feliz, la verdad extrañaba mucho Colombia", expresó en su momento la actriz.

(A continuación: El mensaje que envió actriz de 'Leandro' tras ser señalada de bruja).

"Yo hice el casting de 'Magdalena' para marzo de 2021. Les gustó, al mes me pidieron otro. Recuerdo que solo sabía que era una novela costeña, no me dijeron nada de vallenato (...). Luego no me volvieron a decir nada, pasó un año. 20 días antes de empezar a grabar me llamaron y me dijeron 'eres tú'", contó para el programa de 'Citytv'.



En sus redes sociales, Tapia también comparte algunos de sus pasatiempos favoritos. En su cuenta de Instagram, para sus más de 660 mil seguidores, suele mostrar varias facetas de su vida personal. Por ejemplo, le gusta viajar e ir a la playa.

Más noticias en EL TIEMPO

Barbie: venta de muñecas se dispara un 200% en Colombia

Médico de 63 años consiguió una edad biológica de 43: este es su secreto

‘Un irrespeto’: periodista fue molestada por militar cuando hacía transmisión en vivo

CAMILA SANCHEZ FAJARDO

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO