'No voy a estar en la final': Daniela Tapia se queja con los jurados de MasterChef

El reality show ‘MasterChef Celebrity’, transmitido por el ‘Canal RCN’, sigue siendo un éxito en las noches de los colombianos, y cada vez está más cerca la gran final.



Quedan apenas cinco participantes activos en la competencia, cuatro de los cuales tendrán la oportunidad de competir en la final para coronarse como el mejor chef de su grupo de celebridades.

Una de las participantes que quedan, la actriz Daniela Tapia, se ha caracterizado por su perseverancia y por la pasión con la que se toma la cocina y el concurso. Pero ser tan apasionada también ha hecho que se tome los comentarios negativos muy a pecho.



En el capítulo 117, del 4 de octubre, Tapia perdió su reto contra Carolina Acevedo, quien presentó un plato, a su juicio, mediocre.



“Sin duda Caro cocina muy bien, pero cuando ha tenido errorcitos, se hacen los ciegos”, alegó Daniela frente a la cámara, como queja de un supuesto favoritismo de los jueces.



En el reto del capítulo siguiente, Tapia quedó de última, y se llevó solo dos puntos. Cabe recordar que la clasificación a la final se definirá por una tabla de puntos que se acumularán en los últimos retos, y este resultado dejaba a la competidora en el último lugar.



Lo que frustró a la actriz, no obstante, fue que Carolina recibiera ayudas de Jorge Rausch y de Natalia Sanint porque tenía dificultades para pelar una yuca, mientras que a ella le fue negada la ayuda por parte de los jueces.



“Estoy molesta porque a mí no me ha sido fácil, entonces llega un momento en que las personas nos cansamos, y yo creo que hoy me cansé. No, no voy a estar en la final. Ya es claro, tengo muy poco puntaje, siempre me va mal con los chefs” sentenció Daniela en la entrevista final del capítulo 118, resignada a ser la próxima eliminada.



Sin embargo, en el capítulo del 5 de octubre, a Daniela le fue muy bien, pues pudo descifrar siete ingredientes del plato de los chefs. Debido a su desempeño, obtuvo el primer lugar del reto, se llevó 15 puntos y escaló posiciones en la tabla de puntos.

Esto dejó la tabla de posiciones de la siguiente manera: encabeza el ranking Marianella González, con 29 puntos; le sigue Carolina Acevedo, con 28; en tercer lugar figura Daniela, con 21 puntos; después viene Adrián Parada, con 18; y de última está la locutora Natalia Sanint, con 16 puntos.



Hoy, 6 de octubre, se llevará a cabo el último reto de campo de la competencia, que tendrá muchos puntos en juego y puede hacer que toda la tabla de posiciones cambie.

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

