En el último capítulo de ‘MasterChef Celebrity’, los televidentes quedaron sorprendidos por la decisión de la Martha Isabel Bolaños, la popular ‘Pupuchurra’ al haber perjudicado a su gran amiga en el concurso Daniela Tapia.



En el capítulo 104, los concursantes debían tomar una ficha de una bolsa y quien tomara la ficha de color negro tenía que escoger cuál participante no cocinaría y se quedaría sin la oportunidad de ganar tiempo para el próximo reto.

Pese a lo que todo el mundo pensaba, Martha escogió a su amiga en el programa, la cubana Daniela Tapia, lo que por muchos fue considerado como una traición.



Muchos televidentes han criticado duramente su decisión, con comentarios en redes sociales como: “comparto el sentimiento de Daniela porque a mí me ha pasado”, “qué mal hecho de Martha, teniendo a Nela y Carolina escoge a Daniela, eso habla muy mal del ella”, “Esa actriz Martha es como los compañeros del trabajo, fingen generar amistad y el día menos pensado llega la traición” y muchos más que manifiestan su desacuerdo.



Ya que los capítulos del reality no son en vivo, los participantes se encuentran llevando su vida normal, mientras que los televidentes disfrutan de lo que en él se vive.



(Le puede interesar: MasterChef Celebrity: ¿cómo escogen a los famosos que participan en el programa?)

Eso lo demostró Daniela Tapia, quien en estos días estuvo visitando Israel y buscando su espiritualidad.



“Creo que puedo decir que este viaje a Israel ha sido el más poderoso que he hecho en toda mi vida. Acabo de salir de la Iglesia del Santo Sepulcro, donde fue sepultado y resucitó Jesús; está pegada a la mezquita más importante para el Islam, y pegado está el Muro de los Lamentos, parte de uno de los palacios más importantes para los judíos”, compartió la joven actriz cubana en sus redes sociales.



(Lea más: ‘Contrólese mijo’: Nela González regañó a Adrián Parada por estar ‘chorreando babas’)



Así mismo, manifestó sentirse con una energía infinita y le gustó sentirse rodeada de gente que al igual que ella agradece estar en ese lugar: “estar aquí es increíble. Ver la fuerza y la fe de las personas me impacta muchísimo”.



La actriz no se ha referido ahora al momento vivido con Martha, sin embargo, durante el capítulo expresó: “uno no traiciona a los amigos, ni en un reality, ni por un millón de dólares”.

LUZ ANGELA DOMÍNGUEZ CORAL

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias

Laura Barjum se pronunció tras terminar su noviazgo con Diego Sáenz: ‘Estoy bien’

La vez que Claudia Bahamón contó que fue víctima de acoso por parte de una exreina

La razón por la que Juan Pablo Barragán, finalista de 'MasterChef', usa gafas oscuras