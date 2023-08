Daniel Tapia es una de las competidoras más sonadas en 'MasterChef Celebrity', no solo por su desempeño en la competencia, sino también por sus riñas con algunas de sus compañeras.



La reconocida actriz es recordada por los colombianos por su participación en varias producciones de televisión: 'Loquito por ti', 'Amor de carnaval', 'Rafael Orozco' y 'Leandro Díaz', entre otras.

Gracias a su trayectoria, desde muy joven se ha convertido en una de las figuras más distinguidas de la pantalla chica, pues desde el 2007, y tras su participación en 'Padres e Hijos', su carrera despegó en la actuación.



(Le puede interesar:Ella es la reconocida deportista y expareja de Daniela Tapia de 'MasterChef Celebrity').



Por este motivo, los espectadores se acostumbraron a ver su talento en las distintas producciones nacionales, donde ha destacado su versatilidad actoral para interpretar todo tipo de papeles.



Sin embargo, no fue hasta su ingreso a la competencia de cocina, que algunos de sus seguidores se preguntaron por su nacionalidad, ya que la actriz ha hecho referencia a su familia cubana en varios retos.

Recientemente, a través una historia de Instagram, Tapia aclaró cuál es su país de origen y el porqué menciona tanto a la isla, pues varios de sus nuevos fanáticos en la red social le preguntaron de dónde era.



“Este mensaje es para todos esos nuevos seguidores que tengo […]. Se nota que son nuevos en la cuenta, porque no conocen mi historia. Yo nací en La Habana, en el hospital González Coro de la capital cubana”.



Y añade: "Mi papá, Ernesto Tapia, es un actor cubano que lo contrataron en Colombia cuando yo tenía 5 años y yo llegué a Cali a esa edad. La mayor parte de mi vida la he vivido en Colombia, pero he sido criada en una familia cubana”, declaró, la actriz en su 'Instastory',



Aunque esto puede ser una gran característica en la formación de Tapia, en alguna ocasión hubo internautas que se atrevieron a poner en duda su participación en el reality de cocina, por su país de origen.



(Siga leyendo: Nicolás de Zubiria y Daniela Vidal: la historia de amor del jurado de MasterChef).



Así lo hizo saber durante una entrevista para el show de entretenimiento de 'Lo Sé Todo', donde reveló que, aunque fueran muy poquitos los comentarios, había personas que la hacían sentirse discriminada por su nacionalidad.



"Dicen que debería salir de ‘MasterChef’ por el simple hecho de que soy cubana y que deberían quedarse los colombianos, porque esto es ‘MasterChef’ Colombia y no Cuba. Me ha dolido tanto, les confieso, porque soy una persona que llegué a su país cuando tenía 5 años. Lo que quiere decir que yo amo a Colombia, me considero colombiana, y defiendo con garra al país”, dijo la participante para el medio mencionado, el pasado mes de junio.

Lo cierto es que, la intérprete de 'Magdalena Malagón' en 'Leandro Díaz' se ha criado en la diversidad cultural de los dos países, ya que el estar viviendo desde temprana edad en el país del sagrado corazón con su familia cubana, le ha permitido aprender las distintas tradiciones de estos lugares. Conocimiento que se ha reflejado en la preparación de sus platos.



NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias