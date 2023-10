'Me siento orgullosa de haber llegado con ellos tres': Daniela Tapia sobre MasterChef

MasterChef Celebrity ya se encuentra en su etapa final. El reality de cocina del Canal RCN tiene a los televidentes emocionados, esperando para conocer quién de los cinco semifinalistas se llevará el título en esta temporada.



Adrián Parada, 'Nela' González, Carolina Acevedo, Natalia Sanint y Daniela Tapia son los opcionados para quedarse con el triunfo.



Tapia, actriz cubana, reconocida en el país por haber participado en novelas como 'Leandro Diaz', y 'Loquito por ti', se refirió a la competencia y dio pistas sobre su posible llegada a la final por medio de sus historias de Instagram.

"Estoy muy agradecida, muy feliz y muy plena con todo lo que me han escrito. Con tantos mensajes de apoyo. Gracias. Mucha gente me ve en la final, mucha gente quiere que gane", aseguró la actriz en la red social.



"He llegado a este punto con los cocineros que admiré desde el primer momento. Es decir, desde que yo entré a MasterChef, a 'Nela' y Carolina ya las veía como grandes cocineras y Adrián ya estaba preparado y dije: 'estos tres son los mejores cocineros'. Siempre trataba de aprender de ellos", comentó, lo que ha hecho pensar a los internautas que será posible ver a Tapia en la final codo a codo con los tres participantes que mencionó.

Sobre la quinta concursante en la carrera, la comediante y locutora Natalia Sanint, la cubana dijo que, como ella, se ha esforzado mucho por llegar hasta este punto.



"No quiero dejar por fuera a Nata, pero ellos fueron los tres a los que admiré y llegar a este punto, tan lejos, con los cocineros que yo admiré, no puede ser. Es como que alguien quiera ser cantante actor y de repente tengan una novela de actor principal con su actor favorito", sostuvo.



La actriz destacó que los cinco que compiten en la semifinal son disciplinados y eso es lo que los ha traído hasta este punto.

En el pasado ya se había filtrado que en la final del reality estarían Carolina Acevedo, Adrián Parada, 'Nela' González y Daniela Tapia, por lo que para muchos esta es la confirmación de esa especulación.

El aprendizaje que le dejó MasterChef a Daniela Tapia

"Donde quiera que me paro después de Masterchef siempre digo que además de regalarme la posibilidad de aprender a cocinar, me regaló la posibilidad de creer profundamente en mí, que cuando me enfoco lo puedo lograr. Así sea un camino que ni me lo imagine que pueda. La flexibilidad que adquirí es una de las cosas que digo: 'Puedo con lo que me ponga la vida'", aseguró Daniela Tapia en sus historias, donde también mostró que continúa disfrutando de la comida en sus viajes.



Y es que en varios episodios se ha visto como tiene problemas para desenvolverse en la cocina en ciertos retos.



Además, la famosa reflexionó sobre la adaptabilidad y cómo el esfuerzo es determinante para tener un resultado del que sentirse orgulloso.



"Cuando entramos a aprender algo nuevo tenemos procesos y tenemos muchos más errores, caídas, tropezos, frustraciones. Ustedes vieron eso, que en la mayoría de los platos se nota que estoy aprendiendo, que no sabía de cocina y que lo que logré es porque la metí toda", dijo.



"A todos nos puede pasar que tengamos retos, cambiar de país, de trabajo, aprender un nuevo idioma, pero cuando uno se enfoca puede tener grandes resultados. Si Daniela Tapia que odiaba la cocina, logré llevar a la semifinal de MasterChef, sin nociones, usted es capaz de hacer lo que sea", finalizó.

También comentó que lloró casi todos los días que estuvo en la competencia, pero que siguió adelante y estar entre los mejores cocineros de la temporada han hecho que todo ese esfuerzo valga la pena.

En el último capítulo del reality, los participantes tenía que caminar por un laberinto hasta encontrar cinco tarjetas con las preparaciones a realizar para unos comensales desconocidos y dos de los tres chefs.



Daniela fue la última en llegar, por lo que tuvo que preparar unos rivioles. El chef Jorge Rausch dirigió a los chefs durante sus preparaciones, sin embargo, con Tapia tuvo algunos roces y él mismo manifestó al final que era muy desordenada en la cocina.



Por esta situación y porque a los comensales no les gustó mucho el plato de Tapia, tuvo el menor puntaje del reto y dejó en duda su paso a la final.



Hay que recordar que el programa no se emite en vivo, por lo que los concursantes ya saben quiénes son los cuatro finalistas. El público tendrá que esperar unos días más para conocer el resultado y el domingo 8 de octubre habrá un nuevo ganador del título de MasterChef Celebrity.

