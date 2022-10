Daniela Spanic, la hermana gemela de la actriz Gaby Spanic, ha asegurado que actualmente se encuentra viviendo un infierno y teme por su vida. El pasado 20 de octubre, Daniela sufrió una agresión directa a las afueras de los juzgados de familia de la Ciudad de México, donde se encontraba realizando una denuncia por incumplimiento de acuerdo a su expareja, Ademar Nahum.

El publicista de las hermanas, Rodrigo Fragoso, compartió detalles de esta situación que actualmente está siendo investigada por las autoridades mexicanas. La exactriz recibió un golpe en la misma parte en la que tuvo un derrame cerebral hace 15 años.



“Un sujeto la golpeó con una piedra en la cabeza. Tuvo una contusión, pero ya recibió asistencia médica de inmediato, sin embargo, deberá de ir con el especialista para descartar cualquier secuela”, afirmó Fragoso al canal ‘DelarosaTV’.



(No deje de leer: Shakira y Pique y las historias de 'cachos' más sonados del 2022).

Por otro lado, Ademar Nahum le comentó al medio 'Ventaneando' que Daniela no había recibido un ataque grave y aseguró que únicamente había recibido un golpe de un habitante de calle que caminaba por la zona. Además, mencionó que el conductor de Spanic presenció toda la situación y fue testigo de la atención médica que recibió tras el hecho.



Este 25 de octubre, Daniela Spanic tuvo un encuentro con medios de comunicación y aseguró que el golpe fue fuerte.



“De repente me da un golpe aquí muy fuerte (en la nuca), demasiado fuerte, y yo me puse a llorar. Después vino una muchacha que me quería ayudar, me dijo que era doctora y me dio un paracetamol. Estuve ahí llorando y llorando, y del otro lado estaba el chofer, pero no hizo nada (...) el chofer estaba ahí al lado mío y no tomó fotos ni nada”, aseguró la exactriz.



(Siga leyendo: Kanye West: no solo Adidas, otras marcas también dejaron de lado al rapero).



Además, resaltó que el conductor está contratado por su esposo y que siempre está en contacto con él. También, afirmó que ya no quiere que siga trabajando con ella.

“El chofer mío hace lo que le da la gana, me falta al respeto y yo no quiero más a ese chofer. Llega a la hora que le da la gana, yo me he quedado en la casa y mi hija también (por culpa) del chofer”, puntualizó.



También, negó que fuera un habitante de calle la persona que la agredió. “Era un hombre que tenía una camisa blanca, no estaba sucia, unos jeans normales, unos tenis normales y el cabello medio largo”, dijo.



(No deje de leer: Josse Narváez contó las razones por las que está lejos de Cristina Hurtado).



Rodrigo Fragoso aseguró que le diagnosticaron un esguince y por ello está tomando medicamentos. Además, le van a realizar diferentes estudios para saber si el golpe puede generarle repercusiones.



Hasta el momento no se conoce la identidad de la persona que agredió a Spanic.

Más noticias

'Youtubers' sobre su visita a restaurante de Jorge Rausch: 'Decepción completa'

Hombre construye puente para ingresar a sus dos casas: ‘Para evitar la fatiga’

Daniela Álvarez sufrió accidente en su casa y terminó con la cara quemada

Mujer descubre que estaba embarazada gracias a su reloj inteligente

TENDENCIAS EL TIEMPO