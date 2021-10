Video: Daniela Ospina persiguió al ladrón que la robó a ella y a Salomé

En la mañana de este martes 19 de octubre, la modelo y empresaria Daniela Ospina fue víctima de robo cuando transitaba junto a su hija Salomé Rodríguez por una de las calles de Miami.

La hermana del portero de la selección Colombia, David Ospina, suele compartir con sus seguidores en Instagram lo que sucede en su vida profesional y privada. Este suceso no fue la excepción.



Ospina compartió el video de las cámaras de seguridad del lugar. En la publicación se ve el momento en el que el delincuente le quitó sus pertenencias y la reacción de la empresaria, quien salió corriendo detrás del ladrón.



“Les quería compartir que tuve un susto con mi hija esta mañana... ¡Fuimos víctimas de un robo! y aunque gracias a Dios solo fueron cosas materiales...Ojo, no lo intenten en casa”, escribió la mujer en la descripción del video, haciendo referencia a no tener la misma reacción de ella de salir corriendo para recuperar sus cosas.



Sin embargo, tras perseguir al sujeto no le es posible alcanzarlo, ya que este se movilizaba en una bicicleta y logra avanzar con más velocidad que Daniela.



En su publicación ella decide tomar con gracia la reacción que tuvo de salir corriendo, por lo que escribió: “Como pueden ver mi reacción en medio del shock y la adrenalina, fue salir corriendo tras el ladrón tipo maratón de los olímpicos. ¿En qué pensaba? ¡No lo sé! Pero afortunadamente fue eso, un cardio ni el berraco y estamos muy bien, contando la historia…”.



Así mismo, aprovechó para hacer la recomendación a sus seguidores de que tengan cuidado y no “den papaya” a los delincuentes para evitar pasar por la misma situación.



Los comentarios al video no se hicieron esperar e incluso la deportista olímpica Caterine Ibargüen respondió a su video diciendo: “París 2024 te espera. Tu técnica es perfecta”.



Otras de las palabras que recibió la mujer al respecto fueron: “Jamás sabrás cómo vas a reaccionar a un robo…gracias a DIOS están bien y nada, una dura en los 100 mts planos”, “Gracias a Dios están bien, pero sos una dura, mira el pique que pegaste”, “No te juzgamos, porque lo cierto, es que en esa situación nadie sabe cómo va a reaccionar”, entre otras.

